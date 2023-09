Britney Spears desata polémica y preocupa a sus fans tras aparecer bailando con cuchillos

Britney Spears sigue tan activa en sus redes como lo era antes de que se anunciara su divorcio con Sam Asghari, sin embargo, los videos que comparte en su cuenta de Instagram han comenzado a preocupar a sus fans, debido a connotación sexual que suponen, sin embargo, en esta ocasión, la cantante aumentó el nivel de su contenido cuando apareció bailando con dos cuchillos que manejaba con rapidez, pues aunque trató de calmar los ánimos asegurando que no tenían filo, su uso trae a colación las versiones que aseguran que es una aficionada de esta instrumentaría culinaria.

A pesar de que la noticia de que Brit se había liberado de la tutela de su padre, James Parnell Spears, tras 13 años custodiada por las decisiones de su progenitor, causó alegría entre sus seguidores, quienes abogaron por ella en todo momento, bajo el lema "Free Britney", son los mismos que reconocen que la cantante no parece encontrarse mejor ahora que puede gozar de libre albedrío, debido a las fotografías y clips que suele compartir en sus redes sociales.

De hecho, sus seguidores no son los únicos que han hablado de los contenidos que produce "la Princesa del pop", pues en su momento, sus hijos; Sean Presto y Jayden James, expresaron la incomodidad que les generaba que su madre aparecía con tan poca ropa en su cuenta de Instagram, de acuerdo con lo que declaró Kevin Federline, su padre, el cual les explicó que era la forma en que ella lograba expresarse.

De hecho, desde que se dio a conocer que Spears se separaría de su esposo Sam Asghari, con el que contrajo nupcias, en junio del año pasado, la cantante se ha refugiado en la creación de videos donde demuestra que, a pesar de que se ha alejado de la música, su pasión por el baile y su virtuosidad a la hora de ejecutar coreografías continúa.

Pero en esa ocasión, lo que llamó la atención no fueron los pasos de baile de la intérprete de "Baby one more time", sino que para ejecutar su más reciente coreografía, Spears tomó dos de los cuchillos de su cocina para alzarlos sobre el aire, mientras realizaba pasos a gran velocidad, sin que por ningún momento se tambaleara la indumentaria que tomaba en sus manos, aunque eso no evitó que recibiera críticas acerca de lo peligroso que resultaba para ella, como para los menores que podría llegar a ver ese video.

Fue entonces que parece que la cantante concientizó acerca de las consecuencias que el video le podía traer, por lo que inmediatamente agregó una descripción a su contenido, asegurando que se trataban de cuchillos sin filo.

"Empecé a jugar con cuchillos en la cocina hoy, no te preocupes, no soy cuchillos de verdad, Halloween se acerca", escribió.

Sin embargo, este video revivió la publicación de "TMZ" donde, hace unas semanas, informaba que una fuente le había compartido que la cantante era fanática de los cuchillos, debido a que luego de años de ser atemorizada por el asedio de la prensa y los paparazzi, así como de acosadores que se acercaban a su propiedad, estos utensilios de cocina la hacían sentir más segura, situación que ponía nervioso a su ex, Asghari, pues Britney tenía la casa repleta de ellos; hasta la habitación conyugal.