¿Britney Spears deja atrás los pleitos? La cantante publica fotografía a lado de su padre e hijos

A sólo unas horas de que se diera a conocer que el padre de Britney Spears perdió una pierna tras una intervención quirúrgica fallida, la cantante compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece Jaime, de quien ha vivido distanciada desde hace años, debido a que nunca estuvo de acuerdo con la tutela de la que su progenitor se encargó a lo largo de 13 años, en los que la famosa asegura que vivió maltrato y restricciones por parte de toda su familia.

Este martes por la mañana "TMZ" publicó la noticia de que el mes pasado, Jaime Spears, de 71 años, fue internado en el hospital por problemas en la rodilla, por lo que atravesó cinco operaciones que produjeron una grave infección que tuvo como única solución la amputación de una de sus extremidades, pérdida que aseguran que lo tiene en un estado emocional muy delicado, pues todavía enfrenta otros severos problemas de salud.

Esta información surgió sólo tres días más tarde de que "la Princesa del pop" cumpliera 42 años, motivo por el que celebró desde días antes, lo que no sorprendió, pues desde que Britney recuperó el derecho de tomar sus propias decisiones ha demostrado que disfruta de su día a día, lo que generó sorpresa fue que durante estas festividades contara con la presencia de dos integrantes de su familia; su madre Lynne y su hermano mayor, Bryan.

Sin embargo, medios internacionales como "Daily Mail" han sugerido que no fueron los únicos integrantes de la familia Spears que fueron convocados para que se asistieran a la casa de la cantante, ubicada en Calabasas, California, pues aparentemente Britney también invitó a su padre y a su hermana Jaime Lynn para que se reunieran, pero no pudieron asistir debido a los problemas de salud que Jaime atraviesa y los compromisos laborales de la joven.

De acuerdo con el medio, Britney habría replanteado sus deseos de relacionarse con su familia, luego de la publicación de "The women in me", su autobiografía, en la que habla detalladamente de las diferencias que vivió con su madre, padre y hermana, pues la relación que ha mantenido con Bryan, su hermano mayor, siempre ha sido muy armoniosa, a tal grado que lo ha denominado como su mejor amigo.

Aparentemente, Spears vivió el proceso del lanzamiento de su libro como un suceso liberador que la ayudó a superar los traumas de su pasado.

Es por eso que la foto que publicó ayer a lado de su padre aumentó los rumores de una inminente reconciliación, pues ocurre tras la pérdida que su padre sufrió y aseguran que la cantante no sólo busca un acercamiento, sino que también tiene en mente apoyar a Jaime económicamente.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue que, entre las fotografías, Britney agregó varias tomas de paparazzis donde sale junto a sus hijos, Sean Preston y Jayden James, cuando los jóvenes aún eran muy pequeños, lo que sugeriría que también quiere acercarse a ellos, a un año de que Kevin Federline, su exesposo revelara que los chicos se sintieron decepcionados de ver el tipo de contenido que la cantante compartía en sus redes.