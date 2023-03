Brendan Fraser y Jeanne Moore, la pareja inseparable

Brendan Fraser atraviesa uno de sus mejores momentos de su carrera. Luego de varios años de ausencia está de regreso y lo ha hecho por la puerta grande. Es que su protagónico en The whale lo ha llevado a ganar el premio Oscar a Mejor Actor y lo ha convertido en uno de los actores del momento.

Pero a Brendan Fraser también le está yendo muy bien el amor. Luego de haber atravesado un complejo proceso de divorcio de la madre de sus hijos, Afton Smith, el oscarizado se ha vuelto a mostrar enamorado. Incluso en los últimos eventos se lo vio muy feliz acompañado por Jeanne Moore, la maquillista con la que lleva un tiempo en pareja.

La primera vez que Brendan Fraser se dejó ver con Jeanne Moore fue en septiembre del año pasado. El actor apareció junto a su novia en el Festival de Cine de Venecia. Esta fue una especie de debut para ambos, ya que hasta el momento no había fotos de ellos juntos.

A juego

Al parecer, Brendan Fraser y Jeanne Moore se sintieron a gusto tras su paso por el Festival de Venecia. Es que luego de aquel día han ido juntos a cuantos eventos los han invitado. Para los SAG Awards no solo se los volvió a ver felices, sino que se presentaron vistiendo a juego, al igual que lo hacen muchas estrellas del mundo del espectáculo.

Ese día, Brendan Fraser no solo ganó el premio como mejor actor en un papel protagónico por su trabajo en The Whale, sino que, además, no quiso perderse la oportunidad de decirle unas sentidas palabras a Jeanne Moore. "Sin el amor de la 'llamada de atención' que es mi niña Jeanne, no podría hacer nada de esto. Muchas gracias"”, señaló tras alzar el galardón.

El Festival de Cine de Santa Bárbara

Este evento se llevó adelante un 14 de febrero. Así que Brendan Fraser volvió a aprovechar la ocasión para expresarle su amor a Jeanne Moore. Ese día se mostraron más enamorados que nunca e intercambiaron sonrisas cómplices para los fotógrafos que aguardaban por llevarse sus fotos.