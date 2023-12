Brenda Lee destrona a Mariah Carey como reina de la Navidad con canción de hace 65 años

Cada año la canción All I Want For Christmas is You de Mariah Carey se coloca como el tema favorito de Navidad, el cual fue lanzado en los años 90 por la cantante y hasta la fecha le sigue dando frutos, de hecho se convirtió en su canción número 19 en llegar al primer puesto de Billboard Hot 100, en el año 2019, 25 años después de su lanzamiento.

Este hito en la carrera de Mariah le ha otorgado el título de "reina de la Navidad", sin embargo, otra diva de la canción le quiere quitar el trono.

Se trata de Brenda Lee, quien llegó esta semana a la primera posición del listado de Billboard con su tema Rockin Around the Christmas Tree, canción que fue lanzada en 1968, convirtiéndose en su primer número uno y el tercero en su carrera, desde 1960.

Con esto rompe el récord de Kate Bush y su canción de la década de 1980, Running Up That Hill, como la artista de mayor edad en llegar al número uno de Billboard, Bush lo hizo con 65 años y Brenda Lee con 78 años. Este récord le pertenecía a Cher, quien en 1999 lideró el listado cuando tenía 52 años.