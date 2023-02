Brave Girls anuncia su separación y último lanzamiento musical titulado Goodbye

Esta semana la industria del Kpop ha recibido malas noticias, primero la disolución de MOMOLAND, y ahora, también Brave Girls anuncia que se separa.

Un reporte de XportsNews hecho el 16 de febrero señalaba que las integrantes de Brave Girls tomarían caminos separados en su carrera musical, después de varios años de promoción, esto luego de la expiración de sus contratos con la agencia Brave Entertainment, según señala Soompi.

Más tarde, Brave Entertainment confirmó la noticia con un comunicado en donde anuncian la disulución del grupo y el lanzamiento del que será su último sencillo titulado Goodbye.

"Los contratos exclusivos de las artistas de nuestra agencia Minyoung, Yujeong, Eunji y Yuna vencen hoy. En consecuencia, Brave Girls concluirá oficialmente sus actividades luego del lanzamiento de su sencillo digital, Goodbye que se lanzará hoy", señala el comunicado.

"Estamos sinceramente agradecidos con Minyoung, Yujeong, Eunji y Yuna, quienes trabajaron apasionadamente mientras compartían las alegrías y las tristezas como Brave Girls durante los últimos siete años y les damos un gran aplauso. Siempre estaremos animando a las futuras actividades de las chicas", añaden.

Brave Girls debutó en el 2011; sin embargo, por la falta de éxito, el concepto del grupo, así como sus integrantes, se renovó por completo en el 2016.

La historia de las chicas es curiosa, pues en medio de una posible disolución antes de tiempo, debido a la poca popularidad que tenían, el tema Rollin se convirtió en un éxito años después gracias a un video que se hizo viral en el 2021. Algo que salvó sus carreras, ganando varios premios.

Desde entonces, el grupo resurgió y se convirtió en uno de los más fuertes de la industria musical.

Entre otros de sus éxitos se encuentran temas como Thank You, Chi Mat Ba Ram y We Ride.