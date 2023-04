Brad Pitt y el descuido en su outfit por el que casi enseña todo

Brad Pitt es uno de los actores más famosos de Hollywood y uno de los más guapos. Incluso, se da el lujo de lucir espléndido a su edad, dando la impresión de que el paso de los años le sentó muy bien. Por eso, su presencia en eventos y películas es muy esperada por el público.

Y como suele suceder siempre que hay eventos de gala, un descuido puede hacerse viral y pasar vergüenza. Ya ha sucedido con vuelos de vestidos que se levantan y dejan ver la ropa interior, un sostén que se cae, un pantalón que se descose. Pero lo peor es cuando queda registrado en una foto o un video.

Seguramente Brad Pitt nunca pensó que después de rodar "El curioso caso de Benjamin Button" una situación con su outfit sería el comentario de la gente, y hasta hoy está entre los descuidos "fashion" más curiosos. No es el único hombre, hay que decirlo, pero por el propio peso de su trayectoria, no pasó desapercibido.

En 2009, Brad Pitt se presentó en el photo-call de la película con un look informal, con un jean y una chaqueta. Posa delante de la cartelería sin percatarse que su jean tenía abierta la cremallera abierta. El descuido no pasó desapercibido para quienes analizaron el look del actor y se dieron cuenta.

La situación se dio en París con una película que a Brad Pitt le sumó muchos puntos en su carrera porque tuvo muchas nominaciones y ganó varios premios. Fue muy aclamada por la crítica porque la historia era muy original, dado que Benjamin Button (Brad Pitt) es un hombre que nacería con el cuerpo de una persona de 80 años y que con el transcurso del tiempo va rejuveneciendo.

Los efectos visuales en el rostro del actor para que luciera envejecido fueron muy novedosos.