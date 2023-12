Bobby Pulido cruza barreras con su música

La noche del lunes 18 de diciembre el cantante de texmex demostró que aún mantiene a su público cautivo.

En su concierto con motivo del festival Como La Laguna Ninguna, en ciudad Lerdo, los laguneros no pararon de cantar y bailar durante toda la velada.

Sus fans lo aclamaban y no dudaron en gritar “Bobby, Bobby, Bobby” más de una vez. La alegría de encontrarse fue mutua entre admiradores y Bobby, quien incluso desde antes de subir al escenario ya estaba emocionado de pisar tierras laguneras. “Mucho gusto de estar aquí en Lerdo” declaró en entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón.

Al recordarle su reciente visita a otro municipio de la Comarca, pero del lado de Coahuila, en Matamoros, en el mes de febrero, manifestó sentirse muy contento de regresar. “A Lerdo creo que nada más he estado, aquí una vez, he estado varias veces en Gómez Palacio, y en Torreón yo creo que más veces, pero me da mucho gusto estar aquí”.

“Es una zona, yo creo que muy única e interesante, donde dos estados se juntan, y, sin embargo, de ser diferentes estados la gente, pues, todos le van al Santos” dijo entre risas, reiterando que “es un lugar único”.

GANA SU PRIMER LATIN GRAMMY

El año pasado el cantautor vivió un momento muy especial, ya que ganó en la categoría mejor álbum de música texana en los Latin Grammy 2022, por su álbum Para que baile mi pueblo.

“Fue algo importante en mi carrera, después de 27 años de carrera, había sido nominado, pero nunca había ganado; entonces no se siente mal ganar”.

Cabe destacar, que durante el concierto antes de interpretar el tema Para que baile mi pueblo recordó junto a sus fans que se llevó ese Grammy.

“Siempre he tratado de grabar las mejores canciones con los mejores arreglos y calidad, es todo” fueron sus palabras al cuestionarlo sobre la clave de su permanencia en el gusto del público.

DESVELADO

Aunque por muchos años los oyentes del éxito Desvelado supusieron que el tema era dedicado a Selena Quintanilla, la realidad es que su compositor es Jorge Avena, con quien Bobby no ha coincidido: “

Fíjate que no me vas a creer que no conozco a Jorge Avena… Nunca lo he conocido, la canción me llegó por el productor, y hasta la fecha nunca he tenido el gusto de conocer a Jorge Avena.”

Respecto a que, si en algún momento le hubiera gustado confesarle a Selena que se sentía atraído por ella, respondió: “no puedo contestar eso porque entonces no hubiera conocido a mi esposa, imagínate”. Actualmente, está casado con Mariana Morales, con quien tuvo a su cuarto hijo.

Por último, sobre si le gustaría que alguno de sus hijos siguiera sus pasos, manifestó que “si ellos tienen el coraje y les gusta, por supuesto, adelante; pero tienen que tener el coraje y el amor para hacerlo, porque lamentablemente muchas veces muchos se convierten en cantantes o músicos por querer ser famosos y la verdad, pues no puede ser la razón”.