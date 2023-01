La más reciente película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever ya tiene fecha de estreno en Disney+.

El último título del Universo Cinematográfico de Marvel, y con el que se cierra la Fase Cuatro, debutará en la plataforma de streaming este 1 de febrero, justo el primer día del Black History Month, la cinta llegará además en formato IMAX.

Pero las sorpresas en torno a Black Panther no terminan ahí, ya que Marvel debutará el nuevo pódcast Wakanda Forever: The Official Black Panther Podcast, en donde, según señala un comunicado: "las audiencias están invitadas a escuchar y aprender durante seis episodios acerca del emocionante viaje que fue hacer la película".

Black Panther fue uno de los estrenos más exitosos del 2022, la cinta llegó a los cines el pasado 11 de noviembre, convirtiendose en el segundo lanzamiento más grande de Marvel del año, solo por detrás de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La película registró 800 millones de dólares a nivel mundial, siendo la sexta película más taquillera a nivel mundial.

En lo que respecta a la Fase Cinco de Marvel, dará comienzo el 17 de febrero de 2023, cuando llegué a las salas de cine Ant-Man and the Wasp: Quantumania.