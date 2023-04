Bienestar en Irak a largo plazo tras la guerra, 'dudable'

La profesora Keiko Sakai tiene un fascinante entusiasmo para hablar de Irak. Sus lecturas en línea disponibles en YouTube muestran una académica experta en el terreno, la historia política moderna de Irak y las políticas contemporáneas en el Medio Oriente.

Maestra por la Universidad de Durham tiene más de 40 años estudiando Irak, desde que en 1982 se unió al Instituto de Economías en Desarrollo (IED), el centro de ciencias sociales más grande de Japón, como investigadora en el Medio Oriente.

Entre 1986 y 1989 fue investigadora agregada a la Embajada de Japón en Irak, luego ingresó al Departamento de Investigación General en el mismo IED y de 1995 a 1997 fue investigadora en El Cairo, Egipto.

Su currículum en el IED llega hasta 2005, cuando ingresa como profesora de Estudios Extranjeros en la Universidad de Tokio y en 2012 pasa a la Universidad de Chiba, donde hoy es la decana del Centro de Estudios Relacionales sobre Crisis Globales (RSGC, por sus siglas en inglés).

Además, es autora de más de media docena de libros, entre ellos Iraq since the Invasion: People and Politics in a State of Conflict (Irak desde la Invasión: Pueblo y Políticas en un estado de conflicto, 2020).

Como parte de la cobertura del 20 Aniversario del inicio de la Guerra de Irak por una coalición internacional integrada por más de 30 países liderada por Estados Unidos, la profesora Sakai aceptó una entrevista realizada por correo.

´¿Cómo cambió Irak desde la ocupación británica hasta el régimen de Sadam Husein en los años 2000?

Irak experimentó la colonización bajo control británico hasta 1958 y luego fue dominado por regímenes de izquierda desde entonces hasta 2003. Entre los gobiernos postmonárquicos, estuvo el partido Baaz, una agrupación política antioccidental y nacionalista árabe que ocupó el mandato hasta que el régimen de Sadam fue derrocado por la Invasión.

Durante los regímenes nacionalistas de izquierda, Irak desarrolló un estado socialista de bienestar, aprovechando su riqueza petrolera, donde la mayoría de los iraquíes disfrutaban estando en una clase media. Sin embargo, este sistema fue destruido por la guerra contra Irán en los años 80 y las sanciones económicas durante los 90.

´¿Cuáles considera que fueron los mayores impactos del conflicto entre Irán e Irak?

Irak perdió la mayoría de sus activos por la expedición militar contra Irán que duró ocho años. Por ello, el régimen de Sadam se vio obligado en obtener "dinero fácil" de los países ricos en petróleo del Golfo, lo que lo urgió a invadir Kuwait en 1990. Al mismo tiempo, más de un millón de iraquíes perdieron la vida durante los ocho años del conflicto contra Irán y muchos de los que habitaban en el sur del país fueron forzados al exilio. Teniendo definitivamente un impacto en la popularidad del gobierno.

´¿Cuál era el estado de Irak antes de la Invasión en 2003?

Después de la Guerra del Golfo, Irak se encontraba bajo sanciones y sufría de aislamiento político y económico. La pobreza prevalecía y la clase media estaba desmantelada. Pese a que había grupos de oposición activos fuera de Irak, ellos no tenían impacto en la sociedad y les faltaba habilidad para movilizar al pueblo para rebelarse contra el régimen.

La gente dentro de Irak estaba frustrada y desesperada pero no había forma de cambiar o hacer resistencia contra el régimen.

´Ocurre la invasión, ¿cuáles fueron los efectos inmediatos (en el primer año) que la población sintió y cómo reaccionaron las organizaciones locales en Irak después de la ocupación?

De acuerdo a una opinión por un instituto académico británico, el 80 % respondió que el derrocamiento del régimen de Sadam era lo que los iraquíes consideraban lo mejor que había pasado en 2003, mientras el mismo número consideró que la guerra contra Irak fue lo peor que haya ocurrido ese mismo año. La mayoría de los soldados y militantes de rango bajo del partido huyeron, sin resistir la ocupación estadounidense. Eso significa que esperaron y vieron cómo iba a tratarlos Estados Unidos bajo el nuevo gobierno. Solo cuando supieron que serían purgados, empezaron a levantarse contra la ocupación.

Se necesitaron tres meses para iniciar los ataques las fuerzas estadounidenses.

´¿Considera que la tortura y las acciones militares contra los rebeldes dañaron el desarrollo de Irak?

Definitivamente. Acciones militares contra ciertas áreas donde los residentes eran de mayoría Suní los hizo creer que Estados Unidos estaba contra ellos en general, no contra la dictadura previa.

´¿Cómo emergió el sectarismo y considera que el terrorismo cambió de ser usado contra las fuerzas de ocupación a aterrorizar a la población civil?

Fue la ocupación estadounidense la que introdujo el sistema de poder compartido basado en el sectarismo, como una solución fácil para el mandato de Estados Unidos en Irak.

No fue "terrorismo" lo que los locales usaron contra la ocupación, sino un movimiento de resistencia. Aunque, muchos de los terroristas antiamericanos ingresaron al país y comenzaron a usar el terrorismo para atacar a la Ejército de Estados Unidos.

´¿Cuál considera que fue el rol de los medios antes y después de la Invasión?

Frecuentemente los medios consolidaron el marco dicotómico (como de los Chía contra los Suní, árabes contra kurdos, etc) en su simplificación del entendimiento de la complicada situación en Irak.

´Han pasado 20 años, ¿cómo luce el futuro de Irak y cuál es el estado de su democracia?

Los actuales estándares de vida de la gente ordinaria parecen mejores que varios años antes, principalmente por el alza del precio del petróleo. Pero es dudable que la situación continúe por años. El problema más serio es la corrupción entre las élites políticas y el compartir el poder entre varias sectas y facciones. Pese a que tienen "instituciones democráticas" como concilios locales y parlamentarios electos cada cuatro años, el gobierno electo rara vez representa la voluntad popular. La toma de decisiones y la distribución del poder se hace a través de negociaciones entre los líderes de los partidos y/o los grupos tribales y étnicos.

´¿Considera que la causa palestina fue afectada después de la Invasión?

Sí, tremendamente. Los palestinos eran considerados colaboradores de Sadam Husein que usó la causa palestina para invadir Kuwait.