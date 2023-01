Biden recuerda en misa a Martin Luther King Jr.

El presidente estadounidense, Joe Biden, participó este domingo en una misa en recuerdo de Martin Luther King Jr. y ofreció un discurso en el que habló del "momento crítico" que viven Estados Unidos y el mundo, y de lo necesario que es seguir luchando por la democracia.

Aunque no se refirió a la crisis que atraviesa por el hallazgo de numerosos documentos clasificados en su casa y en su oficina, el mandatario hablo de oscuridad y de redención: "No necesito decir que no siempre estamos en nuestro mejor momento. Somos falibles, fallamos y perdemos la fe, pero la historia nos enseña que por muy oscura que sea la noche, la alegría llega por la mañana", dijo.

En el día en el que el defensor de los derechos civiles habría cumplido 94 años, Biden se convirtió en el primer presidente estadounidense en activo en hablar en una misa dominical en la Iglesia Baptista Ebenezer, ubicada en Atlanta (Georgia), en la que Luther King Jr. (1929-1968) ejerció como pastor desde 1960 hasta su asesinato en 1968 y en la que se celebró su funeral.

"He hablado ante el Parlamento, reyes y reinas, líderes de todo el mundo, pero esto es intimidante", dijo Biden en el púlpito, rodeado de un coro de góspel que ofreció varias canciones en la misa oficiada por el pastor de Ebenezer, el senador demócrata estadounidense Raphael Warnock.

Con numerosas alusiones bíblicas, Biden -católico practicante- ofreció un discurso en el que habló del "punto de inflexión" que viven Estados Unidos y el mundo: "Lo que suceda en los próximos seis u ocho años va a determinar cómo será el mundo durante los próximos 30 (...) El mundo está cambiando y hay mucho en juego", afirmó.

Es, por tanto, un momento de "hacer tangible la visión del Dr. King", "de elegir la democracia sobre la autocracia" ya que "nada está garantizado".

"Es una lucha constante entre la esperanza y la justicia, la bondad y la crueldad, contra el racismo, el extremismo, la insurrección", agregó.

UNA SEMANA COMPLICADA

Con este acto público Biden cerró una complicada semana en la que la Casa Blanca ha tenido que confirmar, en tres ocasiones, el hallazgo de papeles clasificados que el presidente estadounidense conservó irregularmente en su domicilio y en su oficina cuando era vicepresidente (2009-2017) de Barack Obama.

Este caso podría complicar sus dos últimos años de mandato antes de las próximas elecciones presidenciales de 2024, a las que todavía no ha confirmado si se presentará.

El pasado jueves el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció la designación de un fiscal especial que estudiará todos los papeles clasificados que se están encontrando, el jurista de perfil conservador Robert Hur.

Biden solo ha hablado públicamente en dos ocasiones sobre este caso, que salió a la luz el pasado lunes, aunque los primeros hallazgos fueron en noviembre.

En una rueda de prensa convocada para hablar de la inflación, avasallado por las preguntas de la prensa, apuntó que está seguro de que "todo se va a aclarar".

Tanto la Casa Blanca como el propio Biden han insistido en su disposición total a colaborar en la investigación y han tratado de desmarcarse del expresidente Donald Trump (2017-2021), que también está siendo investigado por el Departamento de Justicia por acumular documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), descubiertos tras una redada del FBI.

Ni Trump ni Biden deberían haber tenido en su poder documentos clasificados ya que la ley obliga a que todos los registros presidenciales sean entregados a los Archivos Nacionales, pero la posesión de estos documentos en sí no es delito, si no se demuestra que fueron ocultados a propósito.

En el caso de Biden fueron sus propios abogados quienes avisaron a las autoridades que habían encontrado los documentos, mientras que en el caso de Trump se descubrieron tras la redada, motivada por una petición de Archivos Nacionales ya que llevaban más de un año tratando de recuperarlos.

UNA POSIBLE CANDIDATURA

En su discurso, antes de introducir a Biden, el pastor y senador Warnock recordó que mientras los expresidentes Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama visitaron la iglesia, Biden ha sido el primer presidente en funciones que pronuncia el sermón del domingo en una misa que se celebró un día antes del día festivo en honor a Martin Luther King.

Aunque Joe Biden no ha confirmado si se presentará a las elecciones a la presidencia de 2024, el de hoy ha sido un evento muy significativo si finalmente decide hacerlo.

Se celebró en Georgia, un estado clave que le ayudó a llegar a la Casa Blanca en 2020, y tuvo lugar en este lugar emblemático para la comunidad afroamericana y la defensa de los derechos civiles.

Según un estudio publicado por el centro de investigación Pew con motivo de las pasadas elecciones de medio mandato de noviembre, los votantes afroamericanos desempeñaron un papel importante en aquellos comicios. En Georgia, por ejemplo, representan un tercio del total de votantes.

Una encuesta hecha por el mismo centro en agosto señalaba que el 70 % de los votantes afroamericanos se inclinarían por candidatos demócratas.