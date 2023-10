Beyoncé llevará al cine su Renaissance World Tour; ¿cuándo se estrena en México?

Beyoncé no deja de sorprender a sus millones de fanáticos alrededor del mundo, pues acaba de revelar que su gira mundial Renaissance llegará a las salas de cine.

El portal The Hollywood Reporter, señala que la película del concierto llegará a las salas el 1 de diciembre en Estados Unidos, Canadá y México.

La fuente agrega que próximamente se anunciarán fechas adicionales.

Según la descripción de la película que ofrece The Hollywood Reporter, "Renaissance: Una película de Beyoncé, mostrará el viaje del Renaissance World Tour, desde su que comenzó a planearse hasta su apertura en Estocolmo, Suecia y su última fecha en Kansas City, Missouri.

La película mostrará el trabajo duro de Beyoncé y como se involucró en cada aspecto de la producción, su mente creativa y el propósito de crear su legado.

Agregan que con esta gira Beyoncé cantó ante más de 2.7 millones de fans en varias partes del mundo.

Previamente, Beyoncé ha lanzado el documental Homecoming de Netflix en el 2018, en donde grabó sus presentaciones en Coachella y el detrás de escena; así como sus documentales Year of 4 (2011), Live at Roseland: Elements of 4 (2011) y Life Is But a Dream de HBO (2013).