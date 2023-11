Beyoncé divide opiniones con su nuevo 'look'; la comparan con Kim Kardashian y Michael Jackson

Beyoncé se encuentra en la mejor etapa de su carrera musical, la artista de 42 años de edad recién culminó su Renaissance World Tour, la cual es la octava gira que más ha recaudado dinero de todos los tiempos, con $579 813 546 millones de dólares, acumulados.

Aunque la gira no llegó a Latinoamérica, sus fans podrán disfrutar de esta a través del largometraje, Renaissance: A Film by Beyoncé, el cual se proyectará en las salas de los cines de todo el mundo, incluido México. Con motivo de este estreno, la artista realizó una premier que ha resultado polémica debido al "look" con el que posó ante la prensa.

La artista luce un entallado y escotado vestido en color plata, con unos guantes a juego, pero es su aspecto el que ha sorprendido, pues la intérprete de Single Ladies aparece con el cabello rubio platinado, mientras que usuarios han señalado en redes sociales que luce más blanca de lo normal.

El tema de su aspecto ha generado polémica, ya que, mientras algunos señalan que luce muy bien y radiante, destacando su buen gusto, otros cuestionan que luzca "blanca", llegándola a comparar con Michael Jackson. También hay comentarios en los que destacan el parecido que tiene con este nuevo "look", a la empresaria y estrella del reality show, Kim Kardashian.

Al respecto, en X (antes Twitter) han comentado que su piel luce más clara debido al efecto que provoca su color de cabello, pues señalan que cuando alguien tiñe su cabellera de un color claro, este resalta las iluminaciones de la cara, mientras que si lo hace de un color oscuro, las sombras y contornos naturales de la piel sobresalen.