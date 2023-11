Bermúdez se queda con etapa 24 del Ranking Profesional de Golf en Querétaro

Con sólida ronda de 69 golpes, 3 bajo el par de campo, Erácleo Bermúdez, de Tequisquiapan se impuso en la etapa 24 del Ranking Profesional de Golf.

Eracleo fue el único del field que rompió el par de campo en un trazado complicado y exigente como es el Campanario Club de Golf, de Querétaro, sede que se convirtió en todo un reto.

Bermúdez se ha consolidado como uno de los profesionales más consistentes, ha ganado cuando menos un título en las últimas tres temporadas y en El Campanario defendió el título que obtuvo la temporada anterior, convirtiéndose así en uno de los pocos profesionales que han ganado espalda con espalda en el mismo campo.

“Parece que juego de local, me sentí muy cómodo y al final tuve un día sólido, con birdies cuando los pude aprovechar, estoy muy contento con este resultado y me motiva a seguir adelante”, dijo Bermúdez.

El profesional del Club de golf Tequisquiapan, de Querétaro, firmó tarjeta de 4 birdies y un bogey. “Estoy muy contento. Tuve una semana muy buena, antes de salir al campo me checó Juan Carlos Ramos, de Golffitt y me dijo que estaba perfecto que le diera con confianza, me dijo que no tenía que modificar nada, que estaba sólido, así que eso me dio confianza y estos son los resultados”, dijo Bermúdez, quien amenazó con seguir por éste camino de triunfos, “con esta victoria seguiremos la preparación para tener un buen cierre de temporada en el último torneo del año, se viene un reto importante en el cierre del año en Santa Margarita, Irapuato, en un par de semanas”, dijo.

Por su parte, Billy Carreto, del Club La Loma, de San Luis Potosí, encabeza el Ranking del título de Jugador del Año que está prácticamente definido. “Estoy muy contento con la temporada que hemos tenido, los profesionales han demostrado su compromiso y su calidad. Esta temporada ha sido muy buena y quiero aprovechar para agradecer a toda la gente del Club El Campanario, que nos apoyaron y abrieron sus puertas para esta etapa”.

En lo que se refiere al Ranking General, Carreto es el líder con 1007 unidades, en el segundo sitio se ubica Eracleo Bermúdez, con 947 puntos y en el tercer sitio se coloca Chano Esparza, de La Loma, con 746 dígitos.

Mención especial merece Carlos Peláez, del Campestre de la Ciudad de México, quien se adjudicó el Premio Par 72, que consta de 24 mil pesos. “El apoyo que nos da esta empresa mexicana, es fundamental para seguir con la preparación y con la posibilidad de seguir jugando. Agradezco a nombre de todos los profesionales que participamos en el Ranking a Par 72, tienda líder en productos de golf, por su apoyo”, comentó el veterano profesional capitalino.