Bermejillo y Tlahualilo, de las zonas más críticas por la mala calidad del agua: CAED

Además de permitir descansar al acuífero, Agua Saludable para La Laguna dotará de agua limpia y libre de arsénico, dijo Yadira Narváez Salas, titular de la Comisión de Aguas del Estado de Durango (CAED), quien indicó que actualmente las comunidades más críticas en cuanto a calidad son Bermejillo, perteneciente al municipio de Mapimí y el municipio de Tlahualilo.

“Nosotros tenemos cuatro municipios favorecidos con este proyecto (Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo) pero en general el Acuífero de Nazas en la zona más crítica que tenemos es Tlahualilo y Mapimí por fortuna en la parte de Lerdo tenemos el Cañón de Fernández que es el punto de donde se abastece, y Gómez Palacio tiene buenas fuentes de abastecimiento lo cual permite estar dentro de norma mezclando su agua de diferentes fuentes pero la situación más crítica está en Bermejillo, Tlahualilo y las comunidades de Mapimí”, explicó.

El arranque de la primera etapa del proyecto de Agua Saludable únicamente atenderá a los municipios de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, el resto se atenderá en una segunda etapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la obra estará completamente lista para el mes de marzo, fecha en la que anunció estará por la región Lagunera nuevamente.

De acuerdo con Narváez Salas, su puesta en marcha permitirá que el acuífero descanse. “Va a permitir descansar al acuífero, hacer una recarga importante sobre todo dotar a la población de agua limpia y libre de arsénico. Fundamentalmente aquí se protege el derecho humano al agua, es un proyecto para consumo humano y lo que es el aspecto de industria y servicios tienen otro giro y están a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”, explicó.

De acuerdo con la titular, el proyecto ofrece una garantía al 100 por ciento, agua de mejor calidad, “y es una gran ventaja que pocos espacios a futuro y en el mundo podrán tener porque estamos sustituyendo y dejando descansar al acuífero y vamos a tener agua superficial potabilizada garantizando cantidad y calidad de agua para toda esta población pero no solo ello, en caso de extrema sequía, en que no tuvieran agua las presas por el cambio climático o simplemente ciclos climáticos de cada 10 años, qué sucedería, tenemos la reserva del pozo profundo, esto le da una sustentabilidad y garantía a la zona Laguna muy importante para un horizonte no menor de 50 años”, explicó.