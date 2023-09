Benito siempre tenía

Con el pasar de los meses, los días, las horas... cada vez más se van apagando las grandes estrellas de México que forjaron el cine, la TV y el teatro. Ahora, se fue Benito Castro, quien ya se encuentra con sus amigos, Carmen Salinas y Paco Stanley, o su primo Gualberto.

Este lunes, Castro falleció a los 77 años. Se cayó de unas escaleras, lo que le produjo golpes en la cabeza, tórax y costillas. De acuerdo con la prensa nacional, fue llevado a un hospital capitalino, sin embargo, no resistió.

"Lamentable y triste noticia, acaba de fallecer mi tío Benito Castro, el último que quedaba de mi gran familia Castro. Estamos nuevamente de luto y terriblemente consternados. Que en la paz de Dios descanse mi querido y amado tío Benito Castro", posteó en redes, Michelle Castro, sobrino del actor.

En Twitter, decenas de colegas y fanáticos de Benito, se despidieron de él con emotivas palabras.

"Con mucha tristeza me entero de la partida del queridísimo Benito Castro. Vuela alto querido socio. Gracias por tantas alegrías y grandes momentos que nos compartiste durante décadas. Q.E.P.D. Mis condolencias para sus seres queridos" escribió Lalo España.

Mientras que Freddy Ortega dijo que, "El corazón se estremece al saber la partida de un gran amigo: el maravilloso Benito Castro. Ahora están todos juntos uniendo sus voces como lo hicieron en este plano.

"Hasta siempre Benito querido… hasta siempre Hermanos Castro".

La actriz María Elena Saldaña, conocida también como "La Güereja" se despidió de Benito, quien fue su "papiringo" en las series La Güereja y La Güereja de mi vida. "Benito yo no lo acompaño aún, pero le agradezco con el alma que haya caminado a mi lado", escribió acompañado de una fotografía de ambos llegando al foro en sus historias de Instagram.

En abril de 2022, Benito platicó con El Siglo de Torreón a propósito del entonces estreno del programa Albertano contra los mostros. Dijo que siempre tenía presente a Torreón, tierra donde había nacido su gran amiga, Carmen Salinas.

Castro aún no asimilaba la pérdida de la destacada lagunera, tan es así que en la charla se le cortó la voz al hablar de ella.

"He ido muchas veces a Torreón, tengo tantas anécdotas allá y siempre que voy me pongo contento. Es la tierra que vio a nacer a mi adorada Carmen Salinas. La extraño mucho. De repente me despierto con ganas de hablarle por teléfono y luego recuerdo que ya no está.

"Me sigue poniendo muy triste su partida. Justo antes de que ella muriera estábamos haciendo la obra La pandemia nos cogió como anillo al dedo, junto a César Bono, Maribel Fernández 'La Pelangocha' y Rafael Inclán".

Pese a la melancolía que lo invadía, algo que emocionaba al artista era el estreno de la serie Albertano contra los mostros.

"Eso me tiene lleno de felicidad y alegría. Ha sido como sacarte la lotería una vez más. Yo lo veo como un regalo de arriba y estoy seguro de que este programa hará historia porque todo lo que hace 'Albertano' le va muy bien", mencionó.

Mientras uno de sus nietos quería saber con quién hablaba Benito por teléfono, a lo que Castro le dijo, "Permíteme mijo estoy hablando con El Siglo de Torreón", el histrión continuó la charla en la que aprovechó para revelar qué ha sido lo mejor que le ha dado su carrera.

"Hacer reír al público es un regalo de Dios, es lo más maravilloso que puede haber. Mi paso por la vida con los Hermanos Castro es otra etapa magnífica de mi carrera.

"Algo que tampoco olvido es haber podido ser parte de La Carabina de Ambrosio, en donde compartía créditos con Beto 'El Boticario', 'Chabelo', 'El Tata', Alejandro Suárez, Gina Montes; luego vino mi etapa con 'La Güereja' y algo que también lo veo como un regalo de vida es haber laborado con Paco Stanley".

Benito, dedicó su vida a hacer reír al público, en sus más de 60 años de trayectoria participó en cine, teatro y televisión y uno de sus papeles más recordados es el del "papiringo" al lado de la actriz María Elena Saldaña.