BENDITA ENTRE LAGUNEROS BENDITA ENTRE LAGUNEROS

El que con laguneros se junta, ¿aprenderá a decir... "ande no", "tabarete" o "¿Me da un lonche mixto?", con el tiempo tal vez a Sandra Echeverría le ocurra.

Y es que la actriz y cantante, ha trabajado con laguneros en los últimos tiempos en proyectos variados. Sandra ha unido sus talentos con Markin López en la bioserie de María Félix y con Mario Domm y Bruno Danzza en la música.

"Cuánto talento lagunero hay, ¡Dios mío, qué padre!, con Markin estuve en la serie. En mi próximo disco viene un tema escrito con Mario Domm, yo una vez le dije 'si un día escribes rancherón, avísame porque me encantaría componer contigo' y entonces un día me dijo, 'vente ahora porque estoy inspirado con lo ranchero' y entonces hicimos la rola No te fui suficiente, que vendrá en mi próximo EP.

"Bruno también es un talentazo, es una máquina de talento, yo lo amo. Hace unos temas maravillosos, me ha dado algunos como Vete mucho a donde quieras, que es de mis favoritos y este forma parte de mi EP anterior", mencionó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La charla se realizó vía Zoom a propósito de la salida del más reciente sencillo de Sandra, que es Ahí te quedas con tu vida. Antes de adentrarse en la melodía, recordó una visita que hizo a Parras antes de que acabara 2022.

"Me la pasé muy bien en Parras, llévenme de nuevo. Compré vinos, dulces y unas cajas de campechanas, que por cierto están riquísimas", externó bastante entusiasmada.

Sobre su reciente "single", Echeverría mencionó que lo escribió con Ángela Dávalos, quien ha compuesto para Reik o Ha * Ash.

"Es un placer haber hecho esta rola con ella, quien siempre hacía pop, pero la jalé al ranchero y le ha gustado mucho. Siempre es especial cuando es un tema que salió de ti, que es de inspiración propia".

Informó la también actriz, que este tema será una de las piezas musicales de su siguiente EP, que verá la luz en este 2023.

"El primer sencillo fue Crimen perfecto y luego salió este que es Ahí te quedas con tu vida. Hay otro tema de José Luis Roma y el que ya había dicho de Domm, entre otros". Durante la charla, Sandra informó que la placa seguirá dentro del género regional mexicano.

"Continúa la línea del mariachi, de hecho, Ahí te quedas con tu vida me recuerda más al mariachi tradicional con el que yo crecí, pues yo escuchaba a Juan Gabriel, Lucha Villa y Aída Cuevas", comentó desde su hogar.

Por otro lado, Sandra reconoció que a lo largo de su carrera, ya sea en la música o la actuación, se ha encargado de reivindicar a su sexo.

"Tanto como actriz, cantante y mujer siempre he tratado dar el lugar que se merece a nuestro sexo, tomando papeles de mujeres empoderadas y fuertes, y es lo mismo en mi música, siempre está la mujer parada, con la frente en alto y se va digna. Jamás voy a minimizar a las mujeres, siempre lucho por nuestros derechos".

En cuanto a su trabajo como María Félix, Sandra dijo que, "Dios escuchó mis plegarias y me mandó este papel que ha sido un sueño para mí".

"Representar a una mujer como ella ha sido una meta cumplida. Yo decía, 'no hay papeles buenos en México o le dan más protagonismo a los hombres' y de repente la vida escuchó mis plegarias y me mandó este reto. Estudié mucho acerca de María para descubrir sus diferentes facetas. La serie ha funcionado muy bien, está entre lo más visto en Vix+".

Para Sandra, las redes sociales son geniales porque puede estar en contacto con sus fans de manera directa, sin embargo, como suele ocurrir, también tiene "haters" y hay uno en especial que la asustó bastante.

"Tuve un fan que decía ser músico de India Martínez. Primero lo acepté en mi cuenta personal y luego me di en cuenta que era medio raro, lo saco y no saben el odio que le entró por mí. Me escribía cosas espantosas, amenazó de muerte a mi hijo y tuve que ir a la policía".

Por último, la artista mencionó que terminó su relación con Leonardo de Lozanne en buenos términos. "Terminamos bien. Hay amor y respeto. No hay historias tenebrosas ni infidelidades. Somos un equipo y seguiremos siendo por el resto de nuestra vida para nuestros hijos".