Jude Bellingham recibe el Golden Boy

El inglés Jude Bellingham es el hombre de moda en el futbol actual. Un jugador total, precoz en su explosión técnica y en la madurez que exhibe cada vez que se viste de corto. Ayer fue coronado en Turín como el mayor talento joven del planeta.

Para sorpresa de nadie, Bellingham fue nombrado "Golden Boy" y se bañó de oro en Turín, en la gala en la que recogió el premio que reconoce al mejor jugador menor de 21 años que juega en Europa y que organiza el diario Tuttosport.

Elegante, vestido para la ocasión, para alzar el trofeo juvenil más prestigioso acompañado de su madre y de una delegación del Real Madrid, encabezada por Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, el centrocampista inglés recibió la primera de muchas coronas.

Porque hasta el propio Bellingham, pese a su juventud, es consciente de que está destinado a hacer grandes cosas y que esta es solo el comienzo.

"Soy una persona a la que le encanta competir y es ambiciosa. Así que ahora que tengo el prestigioso 'Golden Boy' en mis manos quiero avanzar rápidamente: espero que este premio sea una trampolín para ganar muchos otros trofeos", dijo en una entrevista con el diario organizador.

Y ya no son solo sus 15 goles en 17 partidos, es la sensación de que Bellingham es un producto que también arrasa, una marca cada vez más consolidada en el futbol y que el trampolín que supone jugar en el Real Madrid ha multiplicado su valor. También es consciente de esto el joven de Stourbridge.

El resultado de la votación fue apabullante, con una suma total del 97% que implica que de 50 jurados, 45 le dieron la puntuación más alta y los 5 restantes la segunda más elevada. Un resultado histórico, igualado al que rubricó Kylian Mbappé, aunque en su edición fue con 20 jurados menos.

El próximo paso es ahora, después de haber logrado el máximo reconocimiento como talento joven, el 'Balón de Oro'. Bellingham quiere seguir los pasos de Leo Messi, el único jugador que atesora ambos galardones en casa. Ni Haaland ni Mbappé, por ahora, han igualado este registro. Quizas Bellingham sea el elegido.

BONMATÍ

La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona fue reconocida con el "Golden Woman", pero no pudo acudir a la gala para recoger el premio, aunque estuvo presente mediante un video en el que quiso hacer partícipes a sus compañeras de equipo y selección de su éxito individual.

"Gracias por el premio. Tengo un compromiso internacional y no puedo estar. Los premios individuales no vienen sin un trabajo colectivo. Este año he ganado la 'Champions' con el Barcelona y el Mundial con la selección, por eso todo se lo debo a mis compañeros", dijo la española.