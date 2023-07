BELLAS CREACIONES CONTRA RELOJ

El exitoso programa de repostería de Netflix, Sugar Rush, ya tiene su versión en México y en este emocionante concurso, seis parejas de pasteleros se enfrentan contra el tiempo y contra sus compañeros competidores para demostrar qué equipo es el más creativo a la hora de decorar y quién tiene el pastel más delicioso a lo largo de diferentes retos.

En esta primera edición además de jueces de lujo como Lolita Ayala y la influencer Wendy Guevara, llevaron a competidores realmente talentosos entre los que figura la lagunera Karen Castañeda, creadora de Nel Pastel.

La lagunera hace equipo con la poblana Gabriela Iracheta y juntas se abrieron camino a través de esta primera temporada.

¿Cómo fue el proceso para llegar al programa?

"Todo es a través de una productora, ellos me buscaron, me hicieron la invitación, si estaba interesada y obviamente lo primero que dije es que sí; hubo una serie de pruebas, un casting tal cual".

¿En qué consistió el casting?

"Fue básicamente demostrar tu talento, quieren saber qué eres capaz de hacer, la pregunta principal yo creo que fue '¿sabes trabajar bajo presión?' y pues es la clave de todo".

¿Cómo encontraste a tu compañera para el programa?

"Yo le di la invitación a ella, como se trata de trabajar en parejas y yo, hasta la fecha soy yo, me puse a la tarea de pensar y de buscar a alguien con la que pudiera trabajar, y a Gaby la conocí en el 2018, en un concurso de pastelería precisamente y ahí nos hicimos amigas, mantuvimos contacto, estuvimos al tanto de nuestro trabajo, ella es de Puebla e inmediatamente se me vino a la mente para brindarle la invitación".

¿Tuvieron la oportunidad de practicar juntas antes?

"Fue hasta el programa, no hubo nada previo y eso dificulta más las cosas; pero la verdad sí nos llevamos una sorpresa porque, es increíble que inmediatamente hicimos click y trabajamos como si ya hubiéramos trabajado desde antes".

¿Sentiste una presión extra por aquellas parejas que ya tenían experiencia trabajando juntas en la cocina?

"Sí, creo que eso es normal y uno llega con ese miedito, porque la expectativa es alta, y tú no sabes contra quién vas a competir hasta que llegas ahí y sí, yo tenía bastante temor, pero creo que una de las cosas que me distinguen es que con todo y miedo me aviento, y estando ahí creo que pude manejarlo bastante bien".

¿Con cuál de los retos tuvieron más dificultad?

"Yo creo que el primero, ese fue para mí el más complicado porque fue comenzar a competir y obviamente estás con los nervios y toda la adrenalina y todas tus expectativas súper altas y no sabes lo que va a pasar. Es muy difícil trabajar bajo esa presión porque pierdes de vista que estás grabando un reality y llega un punto en el que a veces dices 'no sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo'".

¿Cómo fue trabajar con alguien de un lugar de origen diferente?

"Yo creo que al final compartimos justo que tenemos diferencias muy marcadas, ella de Puebla, yo de Durango y fue poner en la balanza, que sea un 50/50; a lo mejor había cosas que yo desconocía pero que ella me las comparte, entonces yo le doy toda la batuta y digo 'va, me late eso aunque a lo mejor yo no lo domino'; en eso se resume nuestra forma de trabajar, confiar una en la otra y que saliera. Se siente chido toda la variedad de personas, la mayoría mexicanas y uno quiere sacar a flote de dónde es".

¿Con cuál invitado o invitada fue con el que más te gustó interactuar?

"Para mí fue un reto la primera invitada, Erika Buenfil, como que de antemano te intimida, es alguien de gran trayectoria, y tienes el miedo de saber si le va a gustar o no lo que tú estás haciendo; pero al final me llevé un buen sabor de boca de que su reacción fue muy amena y siempre recibimos buenas críticas de ella".

¿Crees que esa experiencia te va a ayudar de ahora en adelante en tu trabajo?

"Sí, estar ahí sí tiene un antes y un después, ahorita tengo esta mentalidad de que todo es posible, no tengas miedo de probar o experimentar. Me deja con esa mentalidad de arriesgarme, está muy genial el experimentar y el volver a redescubrirte".

¿A nivel negocio hay alguna diferencia?

"Sí, a partir de que el programa sale, mis redes han estado en constante movimiento, he tenido nuevos seguidores, ha llegado mucha gente que ve lo que yo hago y ya se me distingue por el tipo de pasteles que hago, temas de terror, y llega mucha gente que vio el programa y llega y me pide algo así".

¿Qué sigue para ti ahora?

"Seguir creciendo, esta es una gran catapulta para mi trabajo; seguir haciendo pasteles y dar clases, cursos y demás".

¿Qué consejo le das a alguien que está iniciando en la repostería?

"Mi consejo es que crean en uno mismo, muchas veces uno duda porque el objetivo está muy lejos o es difícil, pero a mí me funcionó no desistir; yo nunca me despegué de mi estilo, de las cosas que yo quería demostrar, y aunque al principio no tengas ni el apoyo ni el público es importante que tú creas en ti mismo y lo empieces a echar a andar y poco a poco llegará la gente indicada".