Bellakath desata polémica con la letra de Reggaeton Champagne: le dicen 'la chica de las poesías'

Katherinne Huerta, quien saltó a la fama gracias al programa de TV Azteca Enamorándonos, ahora encendió las redes por la letra de su canción Reggaeton Champagne.

En TikTok incluso surgieron "trends" en donde los usuarios hacen mímica respecto a la letra de la melodía. Uno de ellos es el influencer Andrés Johnson, que tiene más de ocho millones de vistas en su video.

En "X" hay comentarios divididos, mientras que unos aprueban la letra, otros dejaron saber su desagrado. Otros, simplemente lo tomaron con humor y hasta publicaron videos.

Una de las tantas críticas por parte de los internautas hacia la canción de Bellakath, es por su "conocimiento en literatura" y es que en una de las estrofas menciona que va a recitar un "poema", seguido de esto habla de cosas explícitas con connotación sexual.

Es por ello que ha generado polémica, pues es verdaderamente explícito lo que menciona en su canción.

"Y mientras el beat suena te recito un poema, qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pe..., con todo respeto, espero no te molestes", menciona en una de las estrofas.

Algunos de los comentarios que recibió en su cuenta de TikTok, donde se le ve cantando esta parte, son: "A veces siento que Dios me habla a través de la Lic. Bellakath", "Fuera de mame me gustó su canción", "Soltero hasta que me dediquen", "Abogada, excelentes versos", "La chica de las poesías", entre otros.

Adicional, la cantante anunció a través de X que su próximo álbum se estrena el 5 de octubre.