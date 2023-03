Belinda vive incómodo momento al ser atacada por un fan en pleno escenario

Belinda protagonizó un incómodo momento durante su más reciente concierto en Irapuato, luego de que un fan traspasara los filtros de seguridad para subir al escenario y abrazar a la cantante.

La situación se dio durante la presentación de la cantante en la Feria de las Fresas Irapuato 2023, donde un joven logró subir al escenario para interceptar a Belinda, abrazándola y sujetándola de sus piernas y glúteos.

Tal como se observa en las imágenes, el fanático no contuvo su emoción ante Belinda, confesándole incluso su amor .

"A ver, relájate, relájate", decía Belinda al notar que el fan aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, pues incluso después le entregó una bebida para que se tranquilizara, sentándolo cerca del escenario.

"A ver, le dan esto por favor, con cuidado, mira, es más, quédate ahí, te tomas eso y respiras, porque casi te da algo, me asustaste, yo también, está pedito, está pedito, no pasa nada", decía la cantante.

A pesar de que la situación no pasó a mayores en el momento, más tarde la también actriz compartió la experiencia en sus 'historias' de Instagram, señalando que el joven 'sí le había lastimado poquito la espalda'.

"En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimo, además del susto que me lleve, me duele mucho la espalda".