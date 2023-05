Belinda enciende el escenario del Tecate Emblema

Este sábado el festival de música Tecate Emblema se llenó de lo mejor la música pop nacional e internacional.

Durante el primer día del Emblema han pasado varias figuras como Melanie C, exintegrante de las Spice Girls; el grupo The Driver Era, liderado por Ross Lynch; la girl band latina, Ángel 22; y el grupo One Republic.

Sin embargo, una de las más esperadas era Belinda, quien cantó varios de sus grandes éxitos y tuvo estrellas invitadas como Jay de la Cueva de Moderatto con quien interpretó el tema Muriendo Lento. Entre el repertorio de Belinda también se escucharon los éxitos Egoísta, Ángel y el que no puede faltar, Sapito. Además, también tuvo otros invitados, pues subió al escenario la banda Genitallica. Para cerrar el show, subió la española Ana Mena, con quien interpretó el hit Las 12.

Más tarde, la mexicana Danna Paola será la encargada de cerrar la jornada del sábado del festival.

Este domingo el festival celebrado en la CDMX, continuará con estrellas internacionales como Becky G, Robbie Williams, Kygo y Emilia.