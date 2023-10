Belinda desata polémica tras postear fotografías con temática de Halloween

La cantante mexicana Belinda ha dividido opiniones en redes sociales luego de hacer una publicación en sus redes sociales con temática de Halloween.

En varias ocasiones la "princesa del pop latino" ha demostrado ser fan del terror, de hecho, cada Halloween sus seguidores esperan que suba a sus redes sociales imágenes de sus espectaculares disfraces que no dejan indiferente a nadie.

Este año, parece que la cantante no se quedará atrás y prepara algo grande, aunque no ha revelado detalles.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el amor de la artista por la Noche de Brujas, pues los más conservadores se han lanzado en contra de la artista por su reciente post hecho en Facebook e Instagram.

La intérprete de Bella Traición compartió una serie de fotografías tomadas en una reconocida tienda disfraces de la Ciudad de México, en donde posa junto a varios monstruos, y aunque la mayoría de sus fans celebraron las imágenes; hubo quienes se pronunciaron con críticas hacia la artista de 34 años de edad.

"que bueno que no caigo en revindicar el mal y la muerte en una sociedad cada vez más necesitada de amor!"; "Con todo respeto... pero está publicación me provoca miedo..No al Halloween"; "Estáis abriendo las puertas al bajo astral y ya Belinda ya estás, te vendiste a al diablo como todos los que llegáis arriba NO ENGAÑAS A NADIE, LO SABEMOS ..."; "Primera publicación de Belinda, a la que le daría NO LIKE"; "Cómo artista mis respeto eres hermosa y talentosa pero coincido como otras chicas está publicación no más no me agrado con todo el respeto k ella me mereces"; son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que suma más de 300 mil reacciones en Instagram y más de 40 mil en Facebook.