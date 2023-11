Belinda anuncia que sus nuevas canciones tendrán dedicatoria, ¿para Nodal?

La cantante mexicana Belinda se ha pronunciado finalmente sobre su nueva música, esto después de que meses atrás dio a conocer que firmó un contrato con la disquera Warner Music, con la que retomará su carrera luego de más de diez años sin lanzar un álbum, así como canciones en solitario.

Fue en una reciente presentación que tuvo la también actriz en donde reveló la fecha de estreno de su nuevo sencillo, el cual estará disponible a finales del mes de enero del 2024, pero no solo eso, sino que la estrella de la música pop también confesó que será un trabajo muy personal, pues indicó que todas las canciones tienen dedicatoria.

"Este disco es muy personal, el nuevo, todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, no me gustan los líos, los problemas, pero hice catarsis a través de la música en el estudio y simplemente dije, bueno, pues yo también tengo algo que decir, pero a través de la música", dijo la estrella de Bienvenidos a Edén de Netflix.

Emocionada, agregó que: "El primer sencillo va a salir a finales de enero, así que ya casi, estoy muy emocionada, espero que les guste mucho, espero que se identifiquen, porque es un disco muy real, nadie escribe mis canciones, las escribo yo, estoy horas con mi libreta en el estudio, dedicándole tiempo, esfuerzo, mi corazón y es ahí para ustedes, así que espero que lo disfruten y ya casi sale muy pronto".

Los fans de la "princesa del pop latino" han esperado durante varios años que regrese con nuevas canciones, pues si bien , no ha estado del todo ausente, ya que ha lanzado colaboraciones exitosas como Amor a primera vista con Los Ángeles Azules y Las 12 junto a Ana Mena, los denominados Belifans quieren escuchar a Belinda cantar en solitario, cosa que no hace desde su álbum Catarsis publicado en 2013.