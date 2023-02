Beisbolista profesional se declara abiertamente homosexual

Anderson Comas, beisbolista profesional compartió hace unas horas un mensaje en sus redes sociales que de inmediato cosechó más de 18,000 likes y cientos de comentarios positivos.

El pelotero de 23 años e integrante de los Chicago White Sox en las ligas menores compartió que es homosexual, buscado inspirar a más personas que siguen luchando contra las críticas sociales.

"Tal vez esto solo sea un saliendo del closet, pero también quiero que sea inspirador para aquellos que también están luchando por sus sueños, quiero ser un ejemplo de que no importa lo que te guste, puedes lograr todo lo que te propongas. Soy gay pero también soy humano, soy respetuoso, me preocupo por los demás, soy amoroso, amo mi familia y amigos y eso es lo que realmente debería de importar, lo que me define como persona. Soy un jugador profesional de béisbol y es lo mejor que me ha pasado y ser gay no me ha impedido lograr mis sueños", escribió.

De inmediato, ante la publicación su equipo respaldó la revelación y fue mediante uno de sus directivos, que la franquicia se dijo orgullosa.

"Me complació mucho que se sintiera cómodo compartiéndolo con nosotros. También me alegró la reacción en toda la organización que, como era de esperar, fue apoyar, ayudar y felicitar a un compañero", señaló Chris Getz, asistente del gerente general en un comunicado.