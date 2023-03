¡Bebecita! Yailin la Más Viral y Anuel AA presumen que ya son papás y así reacciona Karol G

Karol G y Anuel AA vivieron una historia de amor que, a pesar del tiempo desde la separación, fans siguen mencionando en las redes de Karol, quien posteó una serie de instantáneas en su Instagram.

La cantante de 32 años está estrenando disco y vive un momento de éxito tras el lanzamiento del tema TQG junto a su colega Shakira; mientras que su ex, el cantante puertorriqueño de música urbana, se acaba de convertir nuevamente en papá junto a su ex Yailin, La Más Viral.

"Quería un día para mí, para agradecer y disfrutar … Y así se ve en fotos", escribió Karol para acompañar una serie de imágenes en la que se luce despreocupada y sexy en la playa.

Entre los cientos de comentarios halagadores para La Bichota, se leen muchos que hacen referencia a su exnovio, Anuel, quien recientemente celebró que su nueva canción Más rica que ayer, en respuesta a Karol G, es la segunda más escuchada a nivel mundial.

"Karol G no necesita apagar la luz de nadie, se prendió por completa cuando dejó de estar con Anuel... y un hijo no ata a nadie, ese no se olvidará ni con uno ni con dos hijos de Karol G". "Que mucha domi envidiosa hay siguiendo a Karol. Solo entran a criticar y mencionar a la cosa esa que dice que canta. Wow increíble. Vayan a halagar a la vulgarcita a su página", se lee.

Anuel AA y la también cantante Yailin se convirtieron en padres hace un día, y a través de sus redes compartieron el feliz momento del nacimiento de su hija Cattleya, quien ya cuenta con Instagram.

A pesar de que Anuel AA y Yailin ya no son pareja, aparecieron juntos recibiendo a su hija.

Las versiones de una reconciliación suenan fuerte luego de estas fotos en las que la expareja se mira con mucha complicidad.

"Cuando te miramos a los ojos, nos emocionamos al pensar en todo lo que tienes por descubrir y todo lo que puedes llegar a ser. Nos place pensar en los momentos que compartiremos juntos, en tus primeros pasos, tus primeras palabras, tus primeras risas. Nos da satisfacción la idea de que seamos parte de tu vida y de que tú seas parte de la nuestra", se lee en el extenso mensaje que la cantante dominicana Yailin La Más Viral, le dedicó a su hija, quien ya suma 994 mil seguidores en Instagram.