Beatriz Adriana habla de cuando Marco Antonio Solís 'la apuntó con una pistola'

La cantante Beatriz Adriana sorprendió a sus seguidores al revelar todo lo que vivió cuando se encontraba casada con Marco Antonio Solís, asegurando que tanto él, como su actual esposa, le habían quitado todo su patrimonio.

Fue hace un par de días cuando se dio a conocer que Beatriz Adriana lanzaría un libro, donde contaría varios aspectos de su vida privada, entre ellos su matrimonio con ‘El Buki’, también padre de su hija.

Sin embargo, lo controversial vendría luego de que, a través de su cuenta de Facebook, la cantante denunciara que 'El Buki' y su actual esposa, Cristian Salas, le habían quitado todo su patrimonio luego de separarse.

"Yo trabajé toda mi vida y gracias a Dios tenía mucha fama y mi capital económico era muy grande", comenzó. "Yo ya producía mis películas con unos empresarios y amigos. Mi compadre y socio, Paco Camarena, me pidió que lo metiera en la película La Coyota, yo no sabía quién era Marco Antonio Solís y mucho menos quienes eran Los Bukis y acepté contratarlo".

Beatriz Adriana mencionó que en ese momento creyó que el cantante era una buena persona, por lo que no dudó en casarse con él cuando este se lo propuso, pero, las cosas darían un giro completamente distinto.

"Marco no tenía ni carro y creí que era un hombre de Dios, y sin conocerlo, me pidió que me casara con él y me casé y cuando lo apoyé en todo para abrirle puertas y me di cuenta de que era mala persona, le dije que Dios lo iba a castigar al ver como actuaba".

Tras esto, Beatriz reveló que Marco Antonio y Cristian Salas le habían quitado sus propiedades luego de divorciarse de él.

"Lo más chistoso es que mis propiedades, que yo ya tenía a nombre de mi compañía, cada una de ellas hace mucho están a nombre de él y de su esposa, pero sin mi firma. Todo lo que habíamos comprado juntos en el matrimonio también están a nombre de ellos dos. Mi patrimonio de toda una vida de trabajo me la roboraron".

La también actriz mencionó que "no tuvo corazón" de meterlos a la cárcel, ya que temía que su hija no le perdonara que haya metido preso a su padre.

"Ese Marco Antonio Solís y su esposa, yo sé que están enojados porque ahora digo la verdad y hay muchos documentos que lo comprueban, y que Dios lo perdone, pero, si algo me llegara a pasar, por favor les encargo mucho a mi hijita y a mis nietos. Ya saben a quienes tienen que mandar a investigar".

Los señalamientos en contra del cantante no terminarían ahí, ya que en otro post, Beatriz Adriana señaló que había sido acusada de vividora para que nadie le creyera, sin embargo, en este momento ya no temía decir la verdad.

"Yo solo quiero decir la verdad en mi libro, porque no quiero morir sin limpiar mi nombre de todas las acusaciones que me hicieron en la corte cuando se me acusó de vividora y ellos pidieron que me dieran cárcel por 4 años porque yo era una amenaza para la sociedad", señaló.

La actriz señaló que mucha gente le pidió que no dijera la verdad debido a que él tenía mucha fama y fanáticos, pero se cansó de estarse callando.

"Yo estoy escribiendo el testimonio de mi vida (...) Y desgraciadamente dentro de mi vida estuvo presente él y lo más hermoso que tengo es mi hija y no porque me dan tantos argumentos para que no lo mencione yo tengo que mentir y decir que fue un tipazo porque eso no es verdad".

Beatriz sostuvo que, a diferencia de lo que muchos pensaron, su hija creció amando y respetando a su padre: "A mi hija desde chiquita le dije que ella había nacido de un gran amor y que aunque no pudo estar presente en su vida, yo le decía que era porque tenía que trabajar, pero que siempre iba a sacar la cara para defenderla, porque la amaba y por eso mi hija creció segura".

"Yo la enseñé a querer y respetar a su padre, y después de muchos años él quiso acercarse a mi hija y conocer a mi nieto, y eso me dio mucha alegría, siempre me callé, pero ahora repito, estoy escribiendo el testimonio de mi vida y platicaré mi vida entera que ha sido una bendición y ya no tengo miedo de decir en el pequeño tiempo que viví con él. Me atengo a las consecuencias porque al único que le voy a dar cuentas es a Dios".

Al finalizar, Beatriz recordó todos aquellos artículos que salieron, donde se contaba la vez en la que, presuntamente, 'El Buki' la había apuntado con una pistola.

"Busquen en mis notas periodísticas de hace muchos años donde dije que me puso una pistola en la cabeza, no porque lo quieren tanto yo tengo que hacer lo que ustedes me piden. No se confundan al único que le voy a dar cuentas es a Dios", finalizó.