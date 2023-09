BCE pide a supervisores a prestar atención a los riesgos climáticos

El Banco Central Europeo (BCE) insta a los supervisores a prestar atención a los riesgos por el clima porque están infravalorados debido a que faltan datos y conocimientos.

En una conferencia de asuntos legales, la miembro del comité ejecutivo del BCE Isabel Schnabel dijo que "los riesgos por el clima y el medio ambiente merecen una atención supervisora especial desde una perspectiva económica".

La red de bancos centrales y supervisores financieros para acelerar las finanzas verdes Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) calcula que hasta el 13 % del producto interior bruto (PIB) podría estar en riesgo a finales del siglo.

Incluso, antes de contabilizar las consecuencias de eventos climáticos severos, un aumento del nivel del mar e impactos en la sociedad por la migración o conflictos.

ES NECESARIA MAYOR COBERTURA ASEGURADORA

Schnabel considera que "las consecuencias económicas de los riesgos físicos por el clima se podrían mitigar si se cubre la gran falta de protección aseguradora climática".

"En la Unión Europea (UE), solo una cuarta parte de las pérdidas causadas por las catástrofes relacionadas con el clima están aseguradas", según la economista alemana.

Esta falta de cobertura aseguradora incrementa los riesgos para la macroeconomía, para la estabilidad financiera y las finanzas públicas.

Además, añadió Schnabel en la conferencia, el sector financiero también está expuesto a los riesgos de transición que surgen de los cambios políticos en todo el mundo en respuesta al cambio climático.

DIFICULTADES PARA CONTABILIZAR LOS RIESGOS

Por otro lado, los modelos económicos de cambio climático disponibles están calibrados sobre datos históricos, por lo que tienen dificultades en contabilizar dinámicas que nunca se han observado y por ello pueden infravalorar las consecuencias económicas.

Schnabel consideró que el uso de escenarios como se hace en las pruebas de resistencia por el clima "proporciona un camino útil a seguir".

"Pero esos escenarios necesitan ser enriquecidos por factores socioeconómicos como el riesgo de conflicto violento o de migración masiva", apostilló Schnabel.

El BCE publica este miércoles los resultados de una prueba de resistencia a la economía por el clima en el que analiza el impacto de la transición verde en toda la actividad económica y en el sistema financiero.

LOS RIESGOS NO ESTÁN DESCONTADOS

Los riesgos por el clima están infravalorados debido a que faltan datos y conocimientos y no están descontados.

Las agencias de medición de riesgo acaban de comenzar a incorporar los riesgos por el clima en sus modelos, según Schnabel.

La mayor parte de los bancos que el BCE supervisa directamente, que son los más grandes de la zona del euro, tiene en consideración de forma insuficiente los riesgos por el clima en sus evaluaciones de crédito.

En la misma conferencia, el miembro del comité ejecutivo del BCE Frank Elderson dijo el lunes que los bancos deben progresar en reducir su riesgo de litigios relacionados con el clima y el medioambiente.