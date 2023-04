Bardo, de Alejandro González Iñárritu, queda fuera del premio Ariel 2023

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, la más reciente película de Alejandro González Iñárritu, ha quedado fuera de la carrera por el premio Ariel 2023, el máximo galardón al cine nacional, al no haberse inscrito para ello.

La mañana de este jueves la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de 43 películas de ficción inscritas, que buscarán ser elegidas para acceder a las categorías finales.

Bardo, protagonizada por Daniel Giménez Cacho, fue el año pasado seleccionado por la misma Academia, como representante nacional en el Oscar. Ahora que podía seguir con el camino tradicional de premios locales, los productores que son quienes inscriben sus títulos, optaron por no atender la convocatoria.

Protagonizada por Daniel Giménez Cacho y contando con el diseño de producción de Eugenio Caballero ("El laberinto del fauno"), la historia sigue a un documentalista mexicano radicado en EU, quien revisa la historia y la actualidad de México.

Su estreno internacional fue en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia y luego llegó a salas mexicanas en octubre, para ser lanzada posteriormente en Netflix.

Entre las más de 40 ficciones inscritas se encuentran las cintas de terror Mal de ojo, Huesera y La exorcista; las comedias Lecciones para canallas y Malvada; el thriller Ojos que no ven, así como los dramas Ruido y La caída.

En el rubro de largo documental se inscribieron, entre otros, Cartas a distancia; Users (ganador en Sundance), Teorema de tiempo y Malintzin 17. Como Largometraje de Animación están Águila y Jaguar: los guerreros legendarios, que optan por el Premio Platino a lo mejor del cine iberoamericano y Home is somewhere else, sobre migración.

El siguiente paso en el proceso es que integrantes de la AMAAC vea las películas y elijan a las integrantes de las categorías finales, que se dará a conocer en fecha por definir.