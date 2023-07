Barbie domina la taquilla del fin de semana; deja en segundo lugar a Oppenheimer

Barbie fue la película más taquillera en los cines de Estados Unidos este fin de semana, al recaudar 155 millones dólares.

De segunda quedó Oppenheimer, con 80.5 millones de dólares.

A nivel mundial, Barbie consiguió recaudar 182 millones de dólares, dando un total de 337 millones de dólares en taquilla mundial.

Barbie, dirigida por Greta Gerwig, se exhibió en 4,243 cines, superando The Super Mario Bros. Movie (y a todas las películas Marvel de este año) como el mejor estreno del año y rompiendo el récord para el primer fin de semana de una película dirigida por una mujer.

Entretanto, Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, se exhibió en 3,610 cines, siendo el debut de Nolan más exitoso aparte de las películas de Batman y uno de los mejores debuts para una película biográfica clase R.

Es además la primera vez que una película gana en estreno más de 100 millones de dólares y otra gana en estreno más de 80 millones en un mismo fin de semana. Es posible que sea el cuarto fin de semana con la mayor taquilla jamás registrada, con un total de más de 300 millones.

El fenómeno Barbenheimer bien pudo haber empezado como una competencia divertida entre las dos películas, pero, como muchos esperaban, ambas se beneficiaron al final.

Mission: Impossible: Dead Reckoning Part I, a pesar de buena reseña y un buen fin de semana de estreno, cayó 64% en su segundo fin de semana. Opacado por Barbenheimer y por ser reemplazado en las IMAX por Oppenheimer, el filme estelarizado por Tom Cruise obtuvo 19.5 millones, para un total doméstico de 118.8 millones.

Si bien las audiencias de Barbie y Oppenheimer en algunos casos se solaparon, por lo general eran distintas. Para Barbie, el 65% de los espectadores eran mujeres, según PostTrak, y un 40% eran menores de 25 años.

Tanto Barbie como Oppenheimer tuvieron buen registro en on Rotten Tomatoes (90% y 94% respectivamente), y calificación “A” en CinemaScore. Además, se popularizaron por las redes sociales, con comentarios buenos o malos, lo que provocó gran publicidad para ambas.

Las películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. Barbie - $155 millones.

2. Oppenheimer - $80,5 millones.

3. Sound of Freedom - $20,1 millones.

4. Mission: Impossible-Dead Reckoning Part I - $19,5 millones.

5. Indiana Jones and the Dial of Destiny - $6,7 millones.

6. Insidious: The Red Door - $6,5 millones.

7. Elemental - $5,8 millones.

8. Spider-Man: Across the Spider-Verse - $2,8 millones.

9. Transformers: Rise of the Beasts - 1,1 millones.

10. No Hard Feelings - $1,1 millones.