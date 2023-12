Bárbara Mori dice que ahora sí disfruta de actuar gracias a la terapia

Desde hace unos meses, cada vez que Bárbara Mori se para en un set, ya no lo hace con las grandes expectativas autoimpuestas que le impedían gozar y disfrutar su trabajo.

Por más de 20 años de carrera, siempre estuvo sobre ella el fantasma de querer demostrar a los demás su capacidad actoral, que finalmente la iban desgastando sin darse cuenta del todo.

Pero cuando filmó Perdidos en la noche, película que llega el próximo jueves a salas nacionales, aunado a una terapia que estaba transitando, las cosas cambiaron.

Para la cinta, el director Amat Escalante (Heli y La región salvaje) no le dejó leer el guion, sino faltando unos cuantos días para el inicio de rodaje y, además, no hubo ensayos de escenas, sino mucha improvisación, además de entendimiento sobre el pasado de los personajes, que nunca se vería en pantalla.

Para alguien que gusta encerrarse por semanas en su cuarto y prepararse a consciencia, fue un shock eso. Pero sirvió para quitarse la carga que llevaba en años anteriores.

"Era muy insegura, tenía una necesidad de hace las cosas bien", acepta Bárbara sobre sus dos primeras décadas de carrera.

"Aquí el proceso que viví fue un parteaguas no solamente para mí como actriz, sino para la mujer que soy. Aprendí a cómo disfrutar el proceso y el trabajo, a disfrutar de ir al set sin la expectativa de tener que hacerlo bien", añade.

Y abunda sobre el otro complemento personal:

"He hecho terapias para sanar a Bárbara, la mamá, la pareja y cuando hice la de actriz, apareció que había comenzado a actuar, siendo esta mujer absolutamente insegura y necesitada de aprobación externa. Fue cuando me di cuenta, ya era otra mujer que se amaba y ya no estaba buscando un lugar en el mundo".

¿De qué trata Perdidos en la noche?

En Perdidos en la noche interpreta a una mujer de clase acomodada, con pareja e hijos (Ester Expósito y Fernando Bonilla), quienes experimentan la llegada de un joven (Juan Daniel García Treviño) en busca de su mamá desaparecida por oponerse a una compañía extractivista.

Se trata de un thriller que estrenó internacionalmente en el pasado festival de cine de Cannes, donde cosechó críticas favorables.

Lo asimilado lo ha puesto en práctica desde entonces, incluyendo la serie Las azules, sobre la policía femenina en los 70, que espera salida por Apple TV el próximo año.

"Me ha ayudado a entrarle a personajes de manera distinta, humana, honesta, verdadera, aprender con la emoción", expresa.