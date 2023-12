Bárbara de Regil sorprende como Puercoespunk y es la ganadora de ¿Quién es la máscara?

La actriz Bárbara de Regil ganó la edición 2023 del programa de concursos "¿Quién es la máscara?", con su personaje Puercoespunk, quien se llevó más votos del público en esta quinta temporada.

"Arriba el barrio, gracias por votar por mí, seguiré en sus corazones", dijo el ganador antes de ser desenmascarado, mientras se sentaba en el trono dorado. Minutos después, al grito de "fuera máscara, fuera máscara, fuera máscara", se reveló la identidad.

"Cuando lo vi dije, ‘yo quiero algo más rudo’, no me imaginé que pesara tanto, pero me divertí mucho, cuando me agachaba y me tenía que levantar dije: ¿en qué me metí?, pero estoy muy contenta ", expresó de Regil.

El conductor Omar Chaparro destacó las cualidades de comediante que mostró la artista, mientras que la investigadora Martha Higareda señaló que creó un gran personaje.

"Es de aplaudirse toda la creación que hiciste del personaje, toda la historia del personaje, lo hiciste muy bien", comentó Higareda a la famosa actriz, quien en este episodio cantó junto con Ha*Ash el tema Supongo que lo sabes.

Carlos Rivera dijo que hay gente que es buena en actuación, pero no tienen capacidad de improvisación, pero ella sí pudo lograrlo: "Estamos impresionados".

En segundo lugar, quedó José Ramonstruo, cuya identidad fue Carlos Baute y que cantó la canción "El pobre", junto a Natalia Jiménez.

"Qué alegría, yo tenía miedo de hacer esto por no poder transmitir porque al final nosotros los cantantes transmitimos nuestras canciones, muchas cosas nos la inventamos, otras son autobiográficas.

"Pero interpretar dentro de algo que no se mueve, ni sonríe, no pestañea, no frunce el ceño, decía: 'no voy a poder transmitir, es la mejor experiencia que he tenido como artista'", mencionó Baute.

Mientras que en tercer lugar quedó Jaguar, que en realidad era el youtuber Werevertumorro, quien tomó con humor cuando pensaron que era Luisito Comunica; el investigador Juanpa Zurita le señaló que el talento no se puede encasillar

"Te has diversificado y en este programa comprobaste que, quitando tu nombre, carrera y todo lo que has hecho, llegaste a la final y lo hiciste excelente", afirmó Zurita.

Werevertumorro comentó que, aunque no es cantante profesional, agradeció que el público lo salvara cada semana.

"No he estado en escenarios desde hace 10 años, no canto, no estoy ante el público y llegar hasta aquí está muy fregón", concluyó.