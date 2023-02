Bárbara de Regil se muestra al natural

En una de sus expresiones más recientes a través de las stories de Instagram, Bárbara de Regil hizo un descargo acerca de la naturalidad del aspecto físico y de la piel de cada mujer. Así fue como empezó escribiendo: "Todas tenemos estrías, chaparreras, acné, etc".

Luego siguió desarrollando su idea, en respuesta a una seguidora que le había manifestado que se sentía insegura con su cuerpo: "Ninguna es perfecta. Lo que pasa es que no todas muestran o hablan de lo que no les gusta". Después expresó su idea acerca de lo que se puede ver en Instagram.

"Vemos instagrams de otras 'perfectas' y pensamos 'Uy, quiero eso, quiero aquello que tiene ella. Nos compramos…'", fue lo que escribió Bárbara en su storie. Pero también agregó: "Y ese es el error uno: compararte con alguien más y ni siquiera sabes qué issues tiene".

¿Voy a vivir insegura por esa parte del cuerpo?: De Regil

"Pero la pregunta que yo me hice hace años fue: ¿Voy a vivir insegura por esa parte del cuerpo que no me gusta para siempre? Me respondí: No más Bárbara", fue su conclusión acerca de las inseguridades que pueden experimentar muchas mujeres al compararse con otras por su aspecto físico.

En el mismo descargo, De Regil mencionó una publicación que hizo en 2022, en donde tomó en primer plano sus estrías de la barriga.

"Saben, antes me daba una pena que se me vieran, hice todos los tratamientos y compré todas las cremas para quitarlas. Nunca se fueron. Llegaron para quedarse. Así que las tapaba con todo maquillaje, blusas altas y me daba mucha pena que se vieran. Además, cuando se veían me criticaban", fue lo que escribió en aquella oportunidad.

Luego cerró su mensaje diciendo: "Basta de esconder lo que soy y seré. Este es mi cuerpo y lo amo con toda mi alma. Y si a alguien más que no sea yo le molestan, pues cierra los ojos".