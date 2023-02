Bank of America descarta que Banxico baje su tasa de interés pese a alta inflación

El Banco de México (Banxico) seguirá subiendo su tasa de referencia pero a un ritmo más lento y se espera que este año cierre en 11%, con lo que se descarta una reducción y se mantiene la expectativa de que se mueva en línea con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), dijo Bank of America.

De acuerdo con la firma, la inflación se mantiene alta, además de que el indicador subyacente no muestra una tendencia a la baja, en un entorno donde el mercado laboral está ajustado y las expectativas de inflación no están en la meta para el banco central.

"Todo ello sigue apuntando a tasas más altas, aunque con incertidumbre dados los largos y variables rezagos de la política monetaria. Además, Banco de México no puede arriesgarse a que el peso se debilite y el peso parece vulnerable a pesar del reciente desempeño superior de los últimos meses. Seguimos esperando que Banxico se mueva uno a uno con la Reserva Federal y no esperamos recortes en 2023", dijo Bank of America.

BANXICO SEGUIRÁ A LA RESERVA FEDERAL

En ese sentido, la firma financiera espera que el Banco de México reduzca el ritmo y suba 25 puntos base la tasa de referencia para colocarla en 10.75%, siguiendo a la Reserva Federal de Estados Unidos.

"Desde nuestro punto de vista, la pregunta más importante en la mente de Banxico en este momento es cuánto más aumentar la tasa objetivo de política y no cuándo reducirla (que es en lo que el mercado se estaba enfocando hasta hace poco)", resaltó.

De acuerdo con Bank of America, existen riesgos equilibrados, en un entorno donde la inflación y sus expectativas siguen siendo altas y la mano de obra es escasa. Sin embargo, Banco de México ha discutido el desacoplamiento de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.