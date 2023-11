Bandido y Taurus se suman a 'lo mejor del año' de la lucha libre en Gómez Palacio

Luego de anunciarse que Andrade y Cinta de Oro serán los protagonistas de la lucha libre denominada The Best of the year: Dioses del Ring, ahora se suman dos figuras del ring muy querida por el público; se trata de Taurus y Bandido.

Esta cartelera pinta para ser un gran espectáculo de fin de año, el cual tendrá lugar el próximo jueves 21 de diciembre en la Arena Olímpico Laguna.

“Un luchador único e innovador con castigos impresionantes y de alto tonelaje es la tercera estrella invitada”, se lee en el anuncio del regreso de Taurus a la Comarca Lagunera luego de su pasada visita en junio del año en curso.

Bandido, por su parte, “uno de los luchadores más carismáticos y consentidos en todo el mundo”, y además cien por ciento lagunero, se suma a esta función de talla internacional.

A la espera de la develación de más estrellas de la lucha libre que participarán en este cartel, la página de Facebook Dioses del Ring comparte las formas de obtener accesos tempranos para este magno evento en la conocida “Catedral de la lucha libre lagunera”, ubicada en la esquina de las calles Ocampo y Javier Mina de la ciudad de Gómez Palacio.