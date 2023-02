Banco cobra por 'adelantado' a obreros de AHMSA

Mientras que 350 ex mineros dejaron de recibir las parcialidades de su terminación de la Mina 7 de Minera del Norte de Altos Hornos de México, trabajadores en activo de AHMSA enfrentan problemas con descuentos injustificados que realiza Afirme a sus cuentas de nómina.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, expuso que el banco Afirme, donde tienen su cuenta de nómina, realizó ilegalmente cobros “por adelantado”.

Expuso que muchos trabajadores han accedido a los préstamos bancarios que son llamados “de nómina”, en los que Afirme les realiza la retención del crédito.

El dirigente minero dijo que bajo el argumento de que AHMSA está depositando la nómina, Afirme decidió cobrar por adelantado las retenciones semanales del préstamo, mermando los ingresos de los afectados.

Dijo que no es legal ni moral que haga esto a los obreros, porque éstos no están dejando de pagar. “Cumplen con sus créditos. Si AHMSA se retrasa, no es culpa de los compañeros ¿porqué los perjudican la empresa y el banco?”, cuestionó Leija Escalante.

Dijo que hablará con los directivos del banco para exigir que reintegren a los trabajadores el cobro indebido y respeten los acuerdos del esquema de crédito tal y como están establecidos.

MINEROS NO RECIBEN SU TERMINACIÓN

Por otra parte informó que los mineros despedidos de la Mina 7, alrededor de 350, dejaron de recibir su finiquito, que se había acordado que pagaría el corporativo de AHMSA en parcialidades.

Hace varias semanas dejaron de cobrar la terminación, y tras una negociación con la empresa, ésta acordó pagarles 3 mil 500 pesos semanales mientras se nivela la situación financiera de las siderúrgica.