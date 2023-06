Baile de La Real Sonora destapa supuesta infidelidad de mujer lagunera

La agrupación lagunera, La Real Sonora, recién compartió en redes sociales un hallazgo que está dando bastante de qué hablar.

Fue en su página de Facebook, en donde el grupo compartió una captura de pantalla en donde una persona de la región que aparentemente vive en Estados Unidos, comenta que vio a su mujer, con otro, en un baile que La Real Sonora había transmitido en un "live".

"Qué onda. Saludos desde USA. Gracias a una de sus transmisiones en vivo me di cuenta que mi vieja andaba bailando con otro wey, ya no le voy a mandar feria. Se la rifaron", se lee en el post.

Los comentarios no se han hecho esperar. "Jajajaja destruyeron un hogar jajajajajaja", "Es que ya no transmitan en vivo, o cuando vayan a transmitir avisen, para uno esconderse de La cámara" y "X eso yo bailó detrás de bocinas donde no m cache la cámara ni el dron ni el don", fueron algunos de los dichos publicados de la gente de la Comarca.