¿Bad Bunny y Pedro Pascal huyeron de Salma Hayek en el Met Gala?

La mexicana Salma Hayek fue una de las celebridades presentes en la Met Gala 2023, y por no dejó pasar la oportunidad de hacerse fotografías icónicas en las que Bad Bunny y Pedro Pascal brillaron por su ausencia.

Por medio de su cuenta de Instagram, Salma Hayek compartió una serie de imágenes para presumir el Latino Power que estuvo presente en esta importante gala de la moda impulsada por la revista Vogue y su editora estrella, Anna Wintour.

En dichas fotos aparecen los artistas latinos, Maluma y Anitta, además de la popular actriz estadounidense, Jenna Ortega y la española Penélope Cruz.

“No sé dónde estaban Bad Bunny y Pedro Pascal”, escribió Salma Hayek en la publicación de su Instagram tras no encontrarse con el cantante puertorriqueño y el famoso actor chileno del momento por su participación en la serie The last of Us.