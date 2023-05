Bad Bunny muestra adelanto de su nueva canción y emociona a sus fans

Bad Bunny se ha convertido en uno de los cantantes favoritos de millones de personas en el mundo. Actualmente, tiene más de 70 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Aunque gran parte de su éxito se debe al alcance de sus canciones, también es cierto que ha estado envuelto en varias polémicas.

La más reciente es donde se le vio junto a Kendall Jenner en un partido entre Los Lakers y los Golden State Warriors en Los Ángeles, donde la modelo estadounidense ignoró la mayor parte del tiempo al "Conejo Malo".

Incluso algunos usuarios sospecharon de la manera "inusual" en la que la miembro del clan Kardashian-Jenner, miraba a uno de los jugadores de baloncesto, llamado LeBron James. Al respecto circularon varios memes en redes sociales.

En TikTok, Benito, como también es conocido el compositor musical, subió un video en el que intenta reproducir la canción.

A unos segundos de iniciado el metraje, voltea a la cámara, sonríe y dice: "chécate esto", para enseguida reproducir la canción.

Mientras da inicio la letra de la melodía, se pone unas gafas oscuras y retrocede, como para interpretarla desde un punto más lejano.

Una de las estrofas dice lo siguiente: "Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche no más, que no se vuelve a repetir [...], en ti quise encontrar, lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar".

Es importante mencionar que en varias de sus canciones, Bad Bunny, ha lanzado algunas indirectas a quien sería su pareja, Gabriela Berlingeri. Sin embargo, se desconoce si el nuevo lanzamiento tenga algo que ver con ella.

Dado que en la descripción del video, que ya supera los 11 millones de vistas, Benito puso a sus seguidores que si les gustaba, la mandaría por WhatsApp, algunos comentarios fueron los siguientes:

"Dale, pues, envíame al WhatsApp", "Extraño verte con la que siempre fue tu novia", "Todavía soy tu fan, pero no te dejes con las tóxicas de las Jenner/kardashian, vos eres mejor", "Lo que necesitaba en el momento exacto", entre otros.