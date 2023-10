Bad Bunny le tira al estilo de los cantantes del regional mexicano en su nuevo disco

Bad Bunny no se guardó nada y en su nuevo álbum tuvo para todos.

Sin embargo, la tiradera del Conejo Malo en el tema Teléfono Nuevo ha generado reacciones en las redes sociales, pues fue claro en criticar el estilo de los artistas del regional mexicano, aunque muchos piensan que especialmente a Jesús Ortiz (JOP), el vocalista de Fuerza Regida.

Mientras el puertorriqueño presume de tener “la pinta perfecta”, usar prendas exclusivas y de ser modelo, el artista hace referencia a la marca de ropa que promueven algunos corridos tumbados, Psycho Bunny.

“2024 ¿quién carajo usa Psycho Bunny? Esto no son Los Simpson, cabrón, tú no eres el Gordo Tony. Charro, ustedes son títeres entre comillas, tienen yate pa’ botellar en la orilla”, dice la parte de la canción que muchos seguidores del reguetonero aseguran que es una clara referencia a los exponentes de corridos tumbados, pero no todos lo han tomado para bien.

Mientras algunos usuarios piensan que ahora “los corridos suenan más que Bad Bunny”, y otros aseguran que fue un mensaje contra JOP para defender a Peso Pluma, la realidad es que Psycho Bunny es una marca de ropa que vio crecer su popularidad por sus menciones en los corridos.

“De Psycho Bunny o de Burberry”, menciona Fuerza Regida en su canción TQM, donde también hacen referencia a la marca de la gorra de pescado, Bass Pro Shops, la cual es muy popular en los fanáticos de la agrupación y de la nueva música mexicana.