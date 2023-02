Ayrton Preciado podría quedarse en Santos en esta temporada

El técnico de los Guerreros de Club Santos, Eduardo Fentanes, declaró ante los medios de comunicación a mediodía de este jueves, que el ecuatoriano Ayrton Preciado podría permanecer en el club durante esta temporada.

“Si se queda, está elegible y está sano, como se lo ha hecho saber, entrena a la par y se gana un lugar, será bienvenido al equipo” señaló el timonel santista, esto de cara al duelo que tendrán este sábado ante las Águilas del América por la jornada 5 del Clausura 2023.

(FOTO: ARCHIVO)

Además, indicó que desconoce la situación actual del ecuatoriano, quien fue parte de la selección sudamericana que participó dentro de la Copa del Mundo de Catar 2022.

“Desconozco el estatus actual de la lesión, tengo un par de semanas ya que no he tenido una actualización y no sabría decirles realmente en que estamos, habrá que preguntar y a ver como se resuelve esta situación sobre Preciado”, concluyó Fentanes sobre Preciado.

(FOTO: ARCHIVO)

Ayrton llegó a la Comarca Lagunera desde el Apertura 2018, siendo catalogado como uno de los refuerzos más importantes de esa temporada, proveniente del Emelec de Ecuador, sin embargo, su paso por el equipo ha sido criticado por las lesiones que han tenido al sudamericano fuera de las canchas, que siendo artífice dentro del terreno de juego.