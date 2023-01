Aylín Mujica revela que tuvo un romance con el actor estadounidense Mel Gibson

Actualmente, Aylín Mujica se encuentra concursando en el reality de Telemundo; La Casa de los Famosos 3 junto a otros artistas como Patricia Navidad, Arturo Carmona, Juan Rivera, Aleida Núñez y muchos más.

A lo largo de las transmisiones, los famosos han estado abriendo su corazón y han revelado varias anécdotas a sus compañeros, sin embargo, fue la declaración de Aylín Mujica la que sorprendió no solo a los participantes, sino también al público en general.

Y es que la también conductora cubana dio a conocer que tuvo un efímero romance con el actor estadounidense, Mel Gibson.

De acuerdo con la propia Aylin, ella conoció al histrión cuando Mel se encontraba dirigiendo la película de Apocalypto en Veracruz por allá del 2006 y aprovechando de que ella se encontraba también en dicha ciudad por una obra de teatro, una amiga la invitó para conocer a Gibson, sin embargo, Mujica no estaba muy de acuerdo al respecto.

"Mi comadre en ese entonces, que trabajaba llevando los animales para la película, me dijo: 'dale, vamos para que te tomes una foto', pero yo soy muy de vibrar, y me dije: 'yo no me voy a tomar una foto, porque creo que a él no le va a gustar", en vez de pedir la foto nos pusimos a conversar de Cuba y de los puros", contó la famosa actriz.

Posteriormente, Aylin comentó que el actor la llevó a recorrer todo el set donde se encontraban filmando, por lo que ella después lo invitó a que fuera su obra de teatro, aunque él no entendería mucho debido a que no sabía hablar en español.

Aylin aseguró que tras contarle a Polo Polo, Alexis Ayala y Lourdes Munguía lo sucedido, ni Ayala ni Polo Polo le creyeron, sin embargo, se “tuvieron que comer sus palabras” cuando vieron al actor llegar en el segundo acto.

Luego de eso salieron un par de veces más, sin embargo, a los 3 meses se tuvieron que separar debido a que en ese entonces Aylin se estaba separando a de su antigua pareja y no quería algo serio.