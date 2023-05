Ayer y hoy, siempre será un éxito

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. La noche de este 21 de mayo la agrupación colombiana, Morat, hizo vibrar las instalaciones del Coliseo Centenario con su gira Si ayer fuera hoy.

Y es que, después que la barra de "loading" llegó al 100 por ciento, el público ya exigía con gritos y aplausos a los miembros, quienes no dudaron en rendirse ante sus fanáticos, saliendo a escena al ritmo de la batería de Martín.

El estruendo del público se hizo presente luego de que melodías como Besos en guerra y 506 comenzaron a escucharse a través de las bocinas, dando inicio a una de las veladas más especiales para cientos de fanáticos, en su mayoría mujeres.

Al aire, Porfa no te vayas y Segundos platos fueron las siguientes canciones con las que la agrupación integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas continuaron.

"Muchísimas gracias por recibirnos esta noche, bienvenidos a nuestro concierto", dijo con emoción Isaza a través del micrófono.

Aprender a quererte, una de las canciones mas coreadas por el público, provocó la euforia de los miles de asistentes, quienes ya se encontraban bailando y disfrutando del concierto.

"Cómo estamos Torreón, que belleza estar acá, ya somos bien conocidos en este lugar y nos encanta", mencionó Juan Pablo Villamil.

Debí suponerlo y Punto y aparte trajeron la melancolía al recinto, mientras que luces en colores morado, rojo y amarillo inundaron no solo las pantallas del escenario, sino de todo el Coliseo.

Después de una pequeña interrupción, en donde los chicos pedían más orden en el área de adelante, manteniéndose siempre al cuidado de sus fans, continuaron con Mi suerte.

Simón Vargas presentó Idiota, canción que cuenta con la colaboración de Danna Paola, y a pesar de que la cantante no estuvo presente, el público fue el primero en servir como soporte a la hora de entonarla. Mi nuevo vicio fue otro de los éxitos que la agrupación no pasó por alto.

A dónde vamos y No se va fueron las canciones con las que Morat continuó la fiesta, mientras que los chicos jugaban con el público presente, creando un entorno más especial y cercano con sus fanáticos.

Los éxitos continuaron con canciones como Cuando nadie ve y Amor con hielo.

El concierto llegaba a su final, sin embargo la agrupación no se iba a ir sin antes interpretar Como te atreves, canción que los catapultó al estrellato internacional, cerrando de esta manera con broche de oro una noche sumamente increíble.