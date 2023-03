'¡Ay, no me digas eso!', Humberto Zurita se entera en vivo de la muerte de Rebecca Jones

Rebecca Jones y Humberto Zurita mantuvieron un romance antes de que la actriz se relacionara sentimentalmente con Alejandro Camacho, quien fue su esposo durante 26 años y con quien procreó a su hijo Maximiliano. Rebecca y Humberto, además, trabajaron juntos en varios proyectos televisivos, y aunque fueron cercanos, desde hace mucho Zurita no veía a Rebecca, solo supo que se encontraba muy enferma, que había recaído.

Zurita no sabía que su ex había fallecido luego de estar varios días en el hospital a finales del año pasado, y tras un intento de recuperación por un malestar respiratorio; aunque reapareció y hasta fue a la premier de una película en la que actuó, falleció ayer a los 65 años de edad.

En redes sociales, varios famosos le rindieron un homenaje, y por la noche fue despedida en una funeraria en la Ciudad de México, en medio de una absoluta discreción, entre familiares y amigos muy cercanos.

La reacción de Humberto ante la muerte de Rebecca

Cuando Javier Poza llamó a Humberto Zurita para preguntarle sobre la muerte de Rebecca Jones, el actor estaba dormido, se encontraba en Tampico de gira con su obra "Papito querido!", y fue una gran sorpresa enterarse de la partida de la actriz.

"¡Ay no me digas eso!, ¡ay no! … ay no, qué te puedo decir, lo siento muchisisísimo, ahorita ando de gira de teatro, estoy en Tampico, tengo un rato que paso por México, pero paso, lo último que supe es que estaba muy enferma, que había recaído y nada más", expresó impactado.

Humberto le mandó sus condolencias a Camacho, su amigo, y también a Max, único hijo de Rebecca.

"Me tomaste de sorpresa y me da muchisísima pena porque era una gran mujer, una gran madre, esposa de un gran amigo mío que es Alejandro, o exesposa; lo siento muchísimo, le mando un abrazo fuerte a Alejandro, a su hijo, a toda su familia", expresó conmovido.

Zurita recordó que fueron pareja, y aunque no quiso dar detalles de esa relación, por respeto a la familia de Jones, reconoció la gran mujer que era, intensa, apasionada y que luchó intensamente contra el cáncer.

"Trabajamos mucho y fuimos pareja, la voy a recordar como una gran mujer muy intensa, muy apasionada por lo que hacía; me duele mucho su partida porque vino luchando como una guerrera contra esa enfermedad que se ha llevado a tantas personas cercanas a mí; es increíble que lo haya sobrepasado y finalmente haya perdido esa batalla".

Actualmente, Humberto Zurita mantiene una relación con Stephanie Salas, tras quedar viudo hace cuatro años de Christian Bach, quien prefirió mantener en privado su enfermedad, algo que también Rebecca Jones hubiera preferido, pero el estar en medio de una gira cuando se enteró que tenía cáncer, la obligó a hablar.