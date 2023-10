Avanza construcción de Bancos del Bienestar

De los nueve municipios que integran la región Desierto de Coahuila, de la Secretaría del Bienestar, faltan cuatro bancos por construir, pero como en el resto de las localidades, se retrasa un poco el proyecto debido a la disponibilidad de terrenos con buena ubicación para facilitar que los beneficiarios acudan a recoger sus apoyos.

La delegada de la citada dependencia, Aida Mata Quiñones mencionó que, incluso en San Pedro se les presentó esa problemática, ya que no encontraban un lugar céntrico para instalar el Banco del Bienestar, pues aunque los ejidatarios de Concordia y Luchana se "apuntaron" para ceder el predio, les resultaba complicado que, principalmente los pensionados se trasladaran para allá, si se toma en cuenta que el grueso de los beneficiarios son de la cabecera municipal o de los ejidos de los alrededores.

Finalmente, se les facilitó un predio, en el CBTIS de San Pedro que se adecuaba perfectamente a la necesidad que se tenía. En Madero no se tuvo tanto problema, pues se cedió un terreno que pertenecía a Sader, por eso con esa sucursal el proyecto avanzó más rápido.

"La meta es que todos los municipios de la región tengan un Banco del Bienestar, pero nos hemos visto con el objetivo de no nomás tener los bancos por tener, porque por ejemplo, a mí me decían que podían construir uno en Boquillas del Carmen para Ocampo, pero está lejísimos y serían pocas las personas beneficiadas, el chiste es ponerlos donde realmente se necesiten".

Mata Quiñones compartió que la próxima sucursal a funcionar es la de la cabecera municipal de Ocampo y se cuenta con el de Cuatro Ciénegas, San Pedro, Madero y San Buenaventura. Faltarían el de Sierra Mojada, el cual dijo "súper urge" por la lejanía que tiene el municipio, así como el de Nadadores, Sacramento y Lamadrid, pero de momento los beneficiarios acuden a Cuatro Ciénegas y San Buenaventura, pues hay que recordar que la totalidad de los beneficiarios de los programas sociales, reciben el apoyo con tarjeta bancaria.

En relación a la aglomeración que se registra en los Bancos del Bienestar, la funcionaria federal pidió a las personas no desesperarse en obtener su apoyo y así evitar largas filas y tantas horas de espera, ya que dijo se tiene la creencia equivocada que si no acuden exactamente el día que les toca, de acuerdo al abecedario ya no podrían obtener el dinero y aclaró que no es así.

"Hay mucha desinformación, porque los adultos mayores se desesperan y tienen la creencia de que se va a acabar el dinero y que si no van el día que les toca ya no pueden sacar su dinero y es falso, su dinero va a estar disponible el día que quieran ir a sacarlo, incluso es como si fuera una cuenta de ahorro porque el efectivo va a permanecer ahí".