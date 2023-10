Avance del ejército israelí revela masacres en zonas atacadas por Hamás

La incursión del grupo islamista Hamas en Israel dejó escenas de terror: del festival musical donde fueron hallados cientos de cuerpos al kibbutz de Kfar Aza, donde el ejército israelí encontró los cuerpos de 40 bebés masacrados, junto con sus padres.

El ejército convocó a los medios para que fueran testigos de lo ocurrido en Kfar Aza, en la frontera con Gaza. Hamas irrumpió el sábado, pero el ejército pudo repeler a los islamistas aquí y en otros kibbutz como Beeri, Nirim o Alumim, apenas el lunes.

Este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a decenas de periodistas extranjeros para que vieran por sí mismos la muerte y la destrucción causadas por Hamas, informó el diario Times of Israel.

Los periodistas, protegidos con cascos y chalecos antibalas, y acompañados por soldados israelíes, recorrieron Kfar Aza, que quedó devastado y donde aún se veían los cadáveres de miembros de Hamas afuera de las casas destrozadas por el fuego.

(AP)

"Esto no es una guerra", declaró a la prensa el general Itai Veruv, jefe del Mando de Profundidad de las Fuerzas de Defensa israelíes. "No es un campo de batalla. Ves a los bebés, a las madres, a los padres en sus dormitorios, en sus salas de protección, y cómo los terroristas los matan. No es una guerra... es una masacre".

"Es algo que no había visto en toda mi vida. Es algo que solía imaginar de mi abuela y mi abuelo en Europa y otros lugares", dijo a los medios, que describieron el hedor que se percibía en el lugar.

Una reportera de i24 News un medio cercano al primer ministro Netanyahu, Nicole Zedek, presente en el lugar, contó que uno de los comandantes le dijo que habían encontrado los cadáveres de unos 40 bebés, algunos de los cuales habían sido decapitados.

"Unos 40 bebés fueron sacados en camillas... Cunas volcadas, cochecitos abandonados, puertas abiertas de par en par", narró la periodista.

(AP)

De acuerdo con las cifras proporcionadas por Israel, más de mil personas han muerto en el país desde la incursión de Hamas el sábado. En Gaza y Cisjordania, 765 personas han muerto, según las autoridades de esos lugares. Además, Hamas habría secuestrado a más de 150 personas, y amenazó con ejecutarlas una por una si Israel mantiene sus ataques contra civiles sin previo aviso en Gaza.

Israel dijo haber matado también a unos mil 500 milicianos de Hamas, una cifra no contabilizada aún entre los decesos.