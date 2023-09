Autoridades letonas denuncian múltiples ciberataques por parte de 'hackers' rusos

El Equipo Informático de Respuestas de Emergencia de Letonia (CERT.LV) informó este miércoles de que varias páginas web del sector público y privado han sufrido durante los últimos días serios ciberataques por parte de grupos de hackers leales al Kremlin.

Los ataques comenzaron el lunes, un día antes de que empezaran unas maniobras militares y civiles de defensa con la participación de 8.500 efectivos letones y de la OTAN.

Según anunció CERT.LV, casi todos los ataques han podido ser repelidos, y su objetivo más reciente ha sido la plataforma de la oenegé "Mi Voz" (Manabalss.lv) que recaba firmas para impulsar iniciativas ciudadanas.

El martes, la plataforma anunció que suspendía sus campañas actuales debido al ciberataque y a las alegaciones por parte de hackers rusos de que se habían filtrado los datos personales de los firmantes.

Sin embargo, según CERT.LV la plataforma no ha sufrido ninguna pérdida de datos y las afirmaciones difundidas en redes sociales son falsas. "No hay razones para preocuparse, Manabalss.lv no ha revelado los nombres de los firmantes y los hackers no han tenido éxito", afirmó.

Los ciberataques contra la plataforma parecen guardar relación con una iniciativa que ha recabado más de 10,000 firmas y que pide al Gobierno que retire una propuesta para prorrogar los plazos para que los ciudadanos rusos residentes en Letonia certifiquen sus conocimientos de lengua letona con el fin de poder obtener permisos de residencia temporales.

Los ciberataques contra páginas web en Letonia y otros países bálticos por parte de hackers rusos han ocurrido de forma regular desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

En su último informe relativo al mes de julio, CERT.LV señaló que ese mes "las actividades de los grupos de hacktivistas que apoyan al régimen agresor ruso se dirigieron principalmente contra Lituania".

"En Letonia, la Saeima (Parlamento) y varias empresas del sector del transporte experimentaron ataques de denegación de servicio, pero fueron cortos y no tuvieron impacto", agregó la institución.