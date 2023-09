Ausencia de Alfredo Adame preocupa a su hijo Sebastián; el actor reaparece cantando

Aunque tiene una gran carrera como actor y conductor en la televisión mexicana, en los últimos años Alfredo Adame ha destacado por los fuertes escándalos y pleitos que ha protagonizado y que lo han llevado a que el mismo se autodenomine como el rey del rating.

Sin embargo, de un tiempo para acá, Adame se encuentra completamente alejado del ojo público y las cámaras de televisión, por lo que es muy poco lo que se ha sabido de él. Incluso, la familia del polémico personaje asegura desconocer su paradero.

En entrevista con varios medios, entre ellos el canal de YouTube del conductor Michelle Ruvalcaba, Sebastián Adame, hijo menor del actor, reveló que desde hace algún tiempo no ha tenido noticias sobre su padre: "Justamente es lo que yo estaba pensando el otro día, como que ya van muchos días que no sale diciendo nada. Hasta a mí me preocupa", dijo el joven.

Aunque inició la plática en un tono de burla, poco después Sebastián cambió de actitud, y en un tono más serio deseó que su ausencia se deba a que ha decidido hacer un cambio en algunos de los aspectos de su vida: "Mira, desafortunadamente, con mi papá, pues ya nadie sabemos qué es lo que va a hacer después. Me gustaría pensar que sí (cambió), pero quién sabe. Ojalá", agregó.

Ante la insistencia de los reporteros, el joven también destacó que a pesar de que no mantiene ningún tipo de relación con el actor, pues fue él quien en varias ocasiones lo ha desconocido como su hijo, le expresó sus mejores deseos, pero se dijo completamente extrañado por su silencio: "De plano no me he enterado de nada, no ha salido nada... ¿Ya se tranquilizó o qué onda? Porque está raro", finalizó.

Lo cierto es que lejos de lo cualquiera pudiera pensar, Adame ha decidido enfocarse en su faceta como DJ y las presentaciones que tiene programadas en distintos puntos de la República.

Incluso, actualmente se encuentra promocionando, a través de las redes sociales, su próxima canción junto al cantante urbano "El negro", llamada "La cumbia del mame".

"Agarrense mayatones y pedorronas que se van a ir de nalg@s . Ya llegó su padre Alfredo Adame @adamegoldenboy con el Blackxicano @el_negro_mas_guapo_ en una colaboración que será el ROLON del año “La cumbia del MAME”Muy pronto disponible en todas las plataformas digitales"