Aún no hay certeza de apoyo federal para el pago de aguinaldos

El gobernador Esteban Villegas Villarreal estimó que prácticamente todos los alcaldes tienen problemas financieros para cumplir con el pago de las prestaciones de fin de año para los trabajadores; sin embargo, solamente cuatro de los más pequeños han tenido acercamiento.

"Yo les dije desde enero a todos los alcaldes y a todas las Secretarías, a los órganos descentralizados del gobierno, que hicieran un buen manejo del recurso, que fueran previendo desde el primer mes el tema de pagar los aguinaldos para no tener complicaciones al final de año; creo que el recorte presupuestal en todo el país, no solamente en Durango, pues también les pega a los municipios".

"Espero poder ver al Secretario de Hacienda en estos días a través del U080 poder tener un recurso extraordinario y seguir impulsando el apoyo para poder cerrar el año", explicó.

No obstante, reconoció que sería difícil poder apoyar a los alcaldes. "Depende de cómo me ayudan a mí, sí los tengo, sí; si no se me dificultaría también a mí mucho porque lo primero que tengo que cubrir son las nóminas del Gobierno del Estado", señaló.

Y es que, reiteró que se están gestionando mil 800 millones de pesos, "estamos viendo a ver con cuánto nos apoyan y bueno, ya tenemos escenario B y escenario C", dijo.

Aunque insistió que los trabajadores tendrán su aguinaldo antes del plazo límite que establece la ley.