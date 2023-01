AÚN NO CREE QUÉ GANÓ

Hace dos domingos Ricardo Peralta, se alzó como ganador de MasterChef Celebrity. Tan emocionado está que todavía no le cae el 20 de que triunfó.

"Se siente muy raro, pero muy divertido. He andado en la calle y luego las personas se me acercan y me dicen 'Felicidades', y les digo, 'Ay, es cierto, sí gané', o sea, no me había caído el 20" dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El youtuber charló con este diario de su triunfo y sus deseos para 2023. Aceptó que cuando llego a dicho proyecto de TV Azteca no le pasaba por la mente que ganaría.

"Yo llegué con la mentalidad de divertirme y pasarla bien. Yo quería llegar a cinco o seis capítulos y nada que me fui hasta la final y además este triunfo también sirvió para empoderar a la comunidad LGBT+, yo fui a ser como soy y esos momentos hacen que las personas de las vidas cambien y eso se siente muy bien", relató.

Algo que de igual manera le encantó a Ricardo, es que la audiencia pudo conocerlo mucho más.

"Sin duda fue una gran ventana para mí. Para todas esas personas que dicen que ya nadie ve la 'tele', están muy equivocadas, hay un gran público que ve la TV mexicana y más los programas del domingo que son un 'prime time' y además unen a la familia".

El entrevistado mencionó que antes de su entrada a "La cocina más famosa de México" no tenía muchos conocimientos de cocina.

"Sé hacer cositas, nunca me sentí al 100 por ciento lista como para cualquier reto que nos pusieran. Sé hacer algunos panes y postres, me encantan, pero comida salada si batallaba yo un poco más".

En la charla, en la que destacó su buen humor, Ricardo reveló cuál fue la situación más estresante que vivió en el programa.

"Hacer carnitas porque casi no sé hacer puerco. Yo decía, 'si les entrego una carne chiclosa me van a agarrar de la greña', 'si les entrego una carne toda seca me van a agarrar de la greña', así que el reto de las carnitas y el de los food trucks fueron bien difíciles".

Peralta mencionó que hizo grandes amigos en MasterChef Celebrity.

"A Lorena Herrera la amo, ya la conocía y me encanta su personalidad, es una reina. También hice buena amistad con Mauricio Mancera".

Por otro lado, Ricardo Peralta mencionó que vivió un excelente 2022.

"Pasé por situaciones muy hermosas de enero a diciembre y qué mejor manera de cerrar el año que con el triunfo en MasterChef Celebrity. Le agradezco a todas las personas que me apoyaron en este proceso".

Ricardo no descartó en un futuro abrir su canal en Youtube de recetas de cocina.

"Al rato hasta le hago competencia a la abuelita Ninfa o a otras estrellas de la gastronomía de la plataforma".

Ricardo Peralta espera que 2023 sea un año lleno de bendiciones para él, su familia, sus seres queridos y a todos nuestros lectores.

