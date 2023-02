Aumento de aguinaldo es inviable: CCE

El secretario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Mauricio Holguín Herrera, consideró a nombre del gremio que representa, que la propuesta de aumentar el aguinaldo para los trabajadores, de 15 a 30 días, es inviable.

"En otras ocasiones siempre cuando se va a hacer un aumento, ya sea salarial o se incremente cualquier tipo de prestación para los trabajadores tiene que ser consensuado con las dos partes: con el empresariado y obviamente con la parte trabajadora. Nosotros hemos visto el hecho de que se estén haciendo aumentos, de manera discriminatoria por el hecho nada más de quererlos hacer, pues evidencia la falta de conocimiento que se tiene en muchos aspectos sobre todo del Gobierno Federal y algunos partidos que lo han también propuesto y que han pasado estas leyes en ocasiones", complementó.

Enfatizó que el problema de "incrementar nada más por incrementar" los ingresos de los trabajadores es que se genera una inflación inmediata.

"Que el prestador de servicios, el trabajador gane más, genera una inflación inmediata. Esto significa que la gente va a ganar más, pero les va a alcanzar para menos que es lo que está sucediendo. Hemos visto mucha gente que se queja de que pues van al mercado, al súper y con los mismos mil pesos que hace dos años compraban una cantidad importante de supermercado para la familia, ahorita les alcanza para menos. Entonces es una propuesta hueca, vacía, que no tiene una base sólida de dónde van a salir estos recursos", dijo.

Por lo que comentó que es importante que los incrementos tengan una fundamentación, para determinar de dónde va a salir ese recurso, "cuando no se tiene este soporte y cuando los partidos por hacer una propuesta populista para generar más, pues electores, generan estos llamamientos de hacer un pago mayor, solamente están generando un boquete en la inflación, o sea, generan que las cosas cuesten más", indicó.

Y es que, agregó, que evidentemente los productos no están siendo soportados con un sustento, por lo que aunque el trabajador podrá ganar más dinero, al final, terminaría alcanzándole para menos.

"Es una propuesta hueca que no tiene un fundamento y que no se ha platicado con los empresarios", reiteró, por lo que no están a favor de su aprobación.